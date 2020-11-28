Uludağ Ekonomi Zirvesi ertelendi

Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından 2012 yılından beri düzenlenen ve bu yıl 20-21 Mart tarihlerinde Uludağ’da gerçekleştirilmesi planlanan, bölgenin en önemli iş ve ekonomi dünyası buluşması Uludağ Ekonomi Zirvesi, 27-28 Kasım 2020 tarihine ertelendi.

Doğan Burda Dergi Grubu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Doğan Burda Dergi Grubu olarak Uludağ Ekonomi Zirvesi gibi prestijli ve başarılı bir etkinliği yıllardır düzenliyoruz. Konuklarımızın, katılımcıların ve iş ortaklarımızın sağlığı bizim her zaman ilk önceliğimiz olmuştur. Bildiğiniz gibi, T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye’de Covid -19 virüsünün saptandığını açıkladı. Bakanlığımız konuyu ve süreci en başından beri hassasiyetle izliyor, bu süreçte bireyler ve kurumların da aynı hassasiyette davranmaları büyük önem taşıyor. Son günlerde yapılan açıklamalar doğrultusunda yaptığımız değerlendirmede, yerli ve yabancı tüm konuklarımızın sağlığını dikkate alarak Uludağ Ekonomi Zirvesi’ni erteleme yoluna gittik. Dünyayı hızla etkisi altına alan bu virüsü ülke olarak Sağlık Bakanlığı’mızla beraber diğer Bakanlıkların da desteği ve halkımızın duyarlılığı ile en az zararla, kısa sürede atlatacağımızı umuyoruz. Konu ile ilgili sizleri bilgilendiriyor, erteleme kararı ile ilgili anlayış ve desteğiniz için teşekkür ediyoruz.”

27-28 KASIM 2020 TARİHİNDE GERÇEKLEŞECEK

Türkiye’den ve dünyadan Türkiye ve dünyadan 2 bine yakın katılımcı ve 100’ün üzerinde konuşmacıya ev sahipliği yapması planlanan Uludağ Ekonomi Zirvesi, aynı konuşmacılar ve içerikle, 27-28 Kasım 2020 tarihlerinde, sonbaharda gerçekleştirilecek.

Uludağ Ekonomi Zirvesi Hakkında: Dünyadan ve Türkiye’den birbirinden değerli konuşmacıları ve iş insanlarını buluşturan Uludağ Ekonomi Zirvesi, Capital, Ekonomist ve Start Up dergileri tarafından düzenleniyor. 2012 yılından bu yana organize edilen etkinlik, sektör liderleri ve medya tarafından ilgiyle takip edilirken birçok yeni fikre ve girişimciye de ışık tutuyor. Dünyaca ünlü ekonomistleri, şirketlerin CEO ve yöneticilerini ve ayrıca siyaset dünyasından önemli isimleri ağırlayan Uludağ Ekonomi Zirvesi, bugüne kadar Andy Grignon, Christian Wulff, Daron Acemoğlu, Darrel West, Derik Kim, Doron Avni, Howard Chase, Jack Straw, Jared Cohen, Jean Claude Trichet, Kai Georg Diekmann, Marc Faber, Mark Mulloch-Brown, Nouriel Roubini, Shaun Rein, Simon Calder, Yousuf Mohamed Al-Jaida, Ali Koç, Ali Sabancı, Ali Kibar, Begümhan Doğan Faralyalı, Bülent Eczacıbaşı, Cem Boyner, Emine Kamışlı, Erol Bilecik, Fatih Terim, Hamdi Ulukaya, Hüsnü Özyeğin, Muhtar Kent, Temel Kotil ve daha birçok değerli isme ev sahipliği yaptı.