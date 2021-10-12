Uluslararası eğitim platformu Laba artık Türkiye’de

Şu ana kadar online eğitimlerle 48 ülkede 35 binden fazla kişiye hizmet veren uluslararası eğitim platformu Laba, Türkiye’de de faaliyet göstermeye başladı. Laba’da insan kaynakları, iş ve finans, pazarlama, yönetim, analiz ve programlar olmak üzere 6 ana dalda online ve canlı kurs içeriği sunuluyor. Laba Türkiye Ülke Müdürü Elif Tuzlakoğlu, sorularımızı yanıtladı ve şu bilgileri verdi:

Türkiye’deki hedefleriniz neler?

Farklı pazarlara açılırken öncelikli olarak pazarı kokluyoruz, pazar araştırmaları yapıyoruz. E-learning platformu olduğumuz ve dijital kampanyalar ortaya koyarak insanlara ulaştığımız için öncelikle isim testleriyle analizler yapıyoruz. Türkiye, nüfusu oldukça yoğun bir ülke. Testlerimizi gerçekleştirdikten sonra “Evet, Türkiye potansiyeli yüksek bir ülke ve burada ilerleyebiliriz” dedik. Başka ülkelerde de faaliyet gösteren bir şirket olarak farklı pazarlara açılmak istedik. Türkiye’de bu çapta online eğitimi tek bir kanal üzerinden veren başka bir şirket olmadığını gördük. Pandemide online eğitime ilgi olduğunu gördük ama bu kurslarda tüm eğitimleri paket olarak veren tek bir şirket yoktu. Proje yönetimi ya da iş analizi gibi kurslar belirli bir rakibimizde verilirken; kurumsal finans, finansal yönetim ya da insan kaynakları yönetimi gibi kurslar için başka rakip hizmet veriyordu. Bu anlamda farklı olduğumuz için faaliyet göstermek için yola çıktık.

Laba’nın diğer 48 ülkedeki faaliyetlerinden ve dünya çapındaki konumundan bahsedebilir misiniz?

Laba, 6 yılı askın suredir dünya piyasasında. Şirketimizin ana merkezi Ukrayna’da. ABD’de elvtr.com ile varız ve ELVTR esas itibariyle ABD, Kanada ve Meksika’ya hitap ediyor. ABD’de elde ettiğimiz başarı sonrasında Rusça konuşan ülkelerin yer aldığı pazarda lider konuma geldik. Macaristan, Romanya ve Polonya’da oldukça ilgi gördük. Avrupa ülkeleriyle beraber haziran ayı itibariyle de Türkiye pazarında aktif olarak yer alıyoruz. Öte yandan grubumuza ait Skvot ve Robot Dreams markalarımız da başarıyı yakaladığımız firmalar oldu. Skvot markası yaratıcı mesleklerle ilgili eğitim sağlayan tanınmış̧ bir online platform. 2020’de Skvot, “Markalaşma” kategorisinde Red Dot ödülü kazandı. Burger King CMO’su Fernando Machado gibi önemli isimler eğitmen kadrosunda bulunuyor. Robot Dreams ise IT okulu- muz. Veri analizi, veri mühendisliği, programlama, yazılım, proje yönetiminde ürün analizi gibi dallarda eğitim seçenekleri sunuyor.

Laba’yı rakiplerinden ayıran özellikler neler?

Dersleri anlatan kişiler Laba’nın farkını ortaya koyuyor. Derslerimize akademisyenlerin yerine o işi mevcut olarak çok iyi yapan insanların ev sahipliği yapmasını istiyoruz. Daimler, Softtech, Trendyol ve daha birçok elit şirketlerde görev yapan değerli eğitmenlerimiz kendi alanlarında dersler verecek. Örneğin bilişim tabanlı projelerin nasıl yönetilebileceğini Trendyol’un kıdemli proje yöneticisinden öğrenme fırsatı bulabileceksiniz ya da iş analizinin püf noktalarını Softtech’in kıdemli iş analistinden dinleyeceksiniz. Finansal yönetimi Digiturk’un finans direktörü̈ anlatacak. Biz teorik ve akademik bilgiler veren bir eğitim platformu değil aksine sektör profesyonelleriyle çalışan Türkiye’nin bilinen şirketlerinin yönetici pozisyonundaki insanları bir araya getirip derslerin onlar tarafından verilmesini sağlayan bir platformuz. Online canlı kurslarımızı haftada 2 gün gerçekleştiriyoruz. Laba’da katılımcılar, kurs sonunda uluslararası mesleki kuruluşlar tarafından akredite edilmiş̧ benzeri kolay bulunmayan ve işverenlerin önem verdiği bir sertifika almaya hak kazanıyor.

Uluslararası eğitim platformu Laba hakkında daha fazla bilgi almak ve kursları incelemek için https://laba.com.tr/ linkini ziyaret edebilirsiniz.





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