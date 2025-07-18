Uluslararası yatırım açığı sınırlı geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 Mayıs verilerine göre Türkiye'nin net uluslararası yatırım pozisyonu açığının 309 milyar dolara gerilediğini açıkladı. Varlıklardaki artışa karşılık yükümlülüklerdeki sınırlı yükseliş dikkat çekti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı Mayıs ayına ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini yayımladı. Buna göre Türkiye’nin net UYP açığı bir önceki aya göre 9,2 milyon dolar azalarak 309 milyar dolar seviyesine geriledi.

Varlıklar 362,5 milyar dolara ulaştı

Mayıs sonu itibarıyla Türkiye’nin yurt dışı varlıkları yüzde 3,3 oranında artarak 362,5 milyar dolar oldu. Aynı dönemde yükümlülükler ise yüzde 0,4 artarak 671,6 milyar dolara çıktı. Böylece Türkiye'nin net UYP pozisyonu -309 milyar dolar olarak kaydedildi.

Varlık kalemlerinden doğrudan yatırımlar 68,9 milyar dolar ile yüzde 1 artış gösterdi. Diğer yatırımlar ise yüzde 3 azalışla 136,2 milyar dolara gerilerken, bankaların yabancı para efektif ve mevduat varlıkları yüzde 11 azalarak 39,3 milyar dolar oldu.

Rezerv varlıklarda çift haneli artış

TCMB verilerine göre rezerv varlıklar kalemi Mayıs ayında yüzde 10,9 oranında artış gösterdi.

Yükümlülük tarafında portföy yatırımları öne çıktı

Yükümlülükler tarafında ise portföy yatırımları yüzde 3,2 artarak 112,4 milyar dolara yükseldi. Bu kalem altında yer alan Genel Hükümet’in DİBS yükümlülükleri yüzde 27,4 artışla 11,9 milyar dolara çıktı.

Doğrudan yatırımlar kalemi ise BIST 100 endeksindeki düşüş ve döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle Nisan ayına kıyasla yüzde 2,4 azalarak 190,6 milyar dolar seviyesine geriledi. Diğer yatırımlar kalemi ise yüzde 1 artışla 368,6 milyar dolar oldu.