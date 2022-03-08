Ümit Boyner'den 8 Mart mesajı: Biriz, birlikteyiz

Ümit Boyner, yaşamın her alanında kadına yönelik şiddetin karşısında olduklarını ve bu konuda yeni bir proje hayata geçireceklerini söyledi.

Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner, yaşamın her alanında kadına yönelik şiddetin karşısında duran Boyner Grup olarak bu konuda yeni bir çalışmaya imza attıklarını ve 'Biriz, birlikteyiz' projelerini hayata geçireceklerini belirtti.

Ümit Boyner, günümüz Türkiye’sinde hala kadınların eğitimden istihdama, ekonomiden siyasete ve en önemlisi en temel yaşam haklarında ihlallerin yaşandığına vurgu yaptı.

Boyner, 'Gelişmiş bir toplum olabilmenin ön koşullarından biri toplumsal cinsiyet eşitliğini sadece bir kadın hakları konusu olarak ele almamaktan geçiyor. Herkes için eşit ve yaşanılabilir bir dünya yaratabilmek ancak toplumsal cinsiyet eşitliğini kadın-erkek ayırmadan tüm toplumun huzur ve refahını etkileyen bir 'demokrasi' ve 'haklar' meselesi olarak gördüğümüzde mümkün olabilir.' ifadelerini kullandı.

2009 yılından bu yana 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın hakları konusunda toplumsal farkındalık yaratmak için iletişim kampanyaları hazırladıklarına ifade eden Boyner, 'Bu 8 Mart’ta hepimizin çok iyi bildiği bir melodi ile kadınların yaşamın her alanında yaşadıkları zorluklara, eşitsizliklere vurgu yapmak istedik. Türkiye’de kadınların yaşadığı acı gerçekleri bir kez daha vurgulamaya odaklandık. Bu gerçeği kabullenmeyerek, hep birlikte sesimizi daha gür çıkartarak ve vazgeçmeyerek değiştirebileceğimizi bir kez daha söylemek istedik.' değerlendirmesinde bulundu.

Boyner, yaşamın her alanında kadına yönelik şiddetin karşısında duran Boyner Grup olarak bu konuda yeni bir çalışmaya imza attıklarını ve “Biriz, birlikteyiz” projesini hayata geçireceklerini kaydederek, şunları aktardı:

'Toplumsal cinsiyet eşitliğini insan hakları perspektifinde yorumlayan Boyner Grup olarak Sabancı Üniversitesi’nin düzenlediği ‘Ev içi Şiddete Karşı İş Dünyası’ eğitimlerine katılarak başlattığımız ‘Biriz, Birlikteyiz’ projemiz kapsamında kadın ekip arkadaşlarımızın özel yaşamlarında maruz kalabileceği her türlü şiddet türünde yanlarında duracağız. Konuyla ilgili olarak İnsan Kaynakları politikalarımızda da destekleyici düzenlemeler gerçekleştirdik.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun Boyner Grup’a özel sağladığı ‘acil durum’ telefon hattı ile çalışanlarımıza destek olacağız. Kadın girişimcilerin kurduğu gönüllülük esasına dayalı sosyal girişim 'gonullupsikolog.org' iş birliği ile isteyen çalışanlarımıza ücretsiz olarak yüz yüze ya da online psikolojik destek olanağı sunacağız. Konuyla ilgili olarak farkındalığı artırmak amacıyla Boyner Grup bünyesinde tüm yönetim seviyelerinde eğitimler düzenliyoruz.'

'Kadınlara Boyner mağazalarında kendi belirleyecekleri saatlerde part-time çalışma imkanı sunuyoruz'

Sürdürülebilir ekonomik büyümenin toplumsal cinsiyet eşitliği sağlanmadan mümkün olmayacağının altını çizen Ümit Boyner, Boyner Büyük Mağazacılık bünyesinde hayata geçen “Boyner Seninle Tamam” projesi ile de kadınlara iş yaşamında destek olmayı hedeflediklerini belirtti.

Boyner, “Boyner Seninle Tamam projemiz ile hiç çalışmamış ya da evlilik, çocuk gibi nedenlerle çalışma hayatına ara vermek durumunda kalmış kadınlara Boyner mağazalarında kendi belirleyecekleri saatlerde part-time çalışma imkanı sunuyoruz. Ayrıca bu program için pek çok sivil toplum kuruluşu ve belediyeler ile iş birliği içindeyiz.” açıklamasını yaptı.

'Boyner Grup olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanabildiği bir toplumun daha iyi bir geleceğe ulaşabileceğine inancımız ve kadınlar için güvenli bir ülke yaratılmasına duyduğumuz ihtiyaçla bir kez daha sesimizi yükseltiyoruz.' ifadelerini kullanan Ümit Boyner, şu değerlendirmelerde bulundu:

'Sesimize güç katan, toplumun her kesiminden sadece kadınların değil tüm insanların eşit ve özgür yaşayabilmesinin bir hak olduğuna inanan, bu yolda atılacak adımlara destek olan herkesin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum. Türkiye’de kadın olmak dayanışmak, umut etmek, susmamak ve vazgeçmemek demek. Sesimizin daha gür çıktığı günleri göreceğiz. O güne dek buradayız. Birlikteyiz. Vazgeçmeyeceğiz.'