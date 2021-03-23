Ünal'dan kabine açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, Kabine değişikliği konusunda, "Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir." açıklaması yaptı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili Kabine değişikliği konusunda, "2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir." dedi.

NTV'nin canlı yayınına katılan Ünal yarınki AK Parti kongresi ile ilgili, "Kongrede Türkiye için güven ve istikrar diyeceğiz. Seçilecek kadrolar Türkiye'yi 2023'e taşıyacak." dedi.

Parti yönetiminde yeni birimlerin oluşturulacağını söyleyen Ünal, kongre için HDP'yi davet etmediklerini söyledi.

Kabine değişikliğiyle ilgili ise Ünal, "Değişim konuşulmaya başlayınca kaçınılmaz olarak bir parça değiştiğinde sistemin hepsinde bir hareketlilik oluyor. 2023'e yönelik sadece partiye yönelik değil, ekibinde yeni bir düzenlemeye gidecektir. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz." ifadelerini kullandı.