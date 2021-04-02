Unicredit'ten Türkiye enflasyon beklentisi: %16,3

Unicredit, Mart ayı ve yıl sonu için Türkiye enflasyon beklentisini açıkladı

Unicredit, Türkiye’de Mart ayı için yüzde 16,3 manşet enflasyon beklerken çekirdek enflasyonun da yüzde 16,9’a çıkacağını tahmin ediyor.

Şubat ayında yüzde 15,6 olarak gerçekleşen enflasyonun, Mart ayında yüzde 16,3’e yükselmesini bekleyen Unicredit, gıda fiyatlarında aylık yüzde 1,4’lük bir artış beklediklerini belirtti.

Yıl sonunda enflasyonun yüzde 15’e doğru azalacağını belirten kurum, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın politika faizini beklenenden daha önce yüzde 15 seviyesine indirebileceğini dile getirdi.

Unicredit, gıda Enflasyonunun Şubat ayına göre gerileyeceğini belirterek Mart ayında gıda enflasyonunun yüzde 17,8 olarak geleceğini düşündüklerini söyledi.

Goldman'dan yıl sonu tahmini

Goldman Sachs da 30 Mart’ta yayımladığı bir rapor ile Türkiye için enflasyon tahminini paylaşmıştı. Nisan ayında enflasyonun yüzde 18’e çıkmasını bekleyen banka, yıl sonu için enflasyonun en fazla yüzde 15’e gerileyebileceğini vurguladı.

TCMB’nin faiz indirimi için 2021 yılının dördüncü çeyreğine kadar pek fazla alanı olmadığını belirten Goldman Sachs, 2021’in ilk yarısın hala faiz artırma riskinin bulunduğunu da belirtti.

Bloomberg HT'nin 21 kurumla gerçekleştirdiği enflasyon anketine göre, ekonomistlerin Mart ayına ilişkin beklentisi tüketici fiyat endeksinde yıllık artışın yüzde 16,10 artması yönünde oldu. Ekonomistlerin bu beklentisinin gerçekleşmesi durumunda yıllık enflasyon Temmuz 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkmış olacak.