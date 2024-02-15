Unilever'e yeni ülke başkanı

Dünyanın önde gelen hızlı tüketim şirketlerinden olan Unilever, küresel operasyonunda önemli rol oynayan Türkiye’ye liderlik edecek ismi seçti.

Önceki yıllarda Capital Dergisi Yılın En Başarılı Pazarlama Liderleri araştırmasında en başarılı 30 isim arasına giren Ali Fuat Orhonoğlu, Unilever Türkiye yeni Ülke Başkanı oldu.

Dünyanın önde gelen hızlı tüketim şirketlerinden olan Unilever, küresel operasyonunda önemli rol oynayan Türkiye’ye liderlik edecek ismi seçti. Unilever Orta Doğu & Türkiye Ev Bakım Lideri Ali Fuat Orhonoğlu, mevcut sorumluluklarına ilave olarak Unilever Türkiye Ülke Başkanı olarak atandı.

Unilever Orta Doğu & Türkiye Ev Bakım Liderliği görevini 2022 yılından bu yana başarıyla sürdüren Ali Fuat Orhonoğlu, 14 Şubat 2024 tarihi itibarıyla Unilever Türkiye Ülke Başkanı olarak atandı. Yeni dönemde Orhonoğlu, Unilever Türkiye Ülke Başkanlığı görevine ek olarak Unilever Orta Doğu & Türkiye Ev Bakım Başkanı görevini de yürütmeye devam edecek.

Unilever bünyesindeki 28 yıllık etkileyici kariyeri boyunca önemli sorumluluklar üstlenen Ali Fuat Orhonoğlu, sahip olduğu engin bilgi birikimi ve deneyimiyle özellikle liderlik ettiği ev bakım kategorisinin sürdürülebilir büyümesinde büyük rol oynadı. Orhonoğlu’nun sergilediği sonuç odaklı ve fark taratan liderliği sayesinde Ortadoğu & Türkiye, Unilever’in Ev Bakım iş grubunda dünya genelinde en güçlü performansa sahip bölgeleri arasında yer aldı.

Unilever Türkiye’nin liderliğini üstlenen Ali Fuat Orhonoğlu, yeni görevine ilişkin olarak yaptığı açıklamada, “Unilever olarak Türkiye’de 100 yılı aşkın bir süredir tüketicilerimize, müşterilerimize ve toplumumuza değer yaratıyor, bunun karşılığı olarak da bugün ülkemizde her evde en az bir markamızla yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dünya genelinde Unilever’in önde gelen pazarları arasında yer alan Türkiye’nin bugünkü başarısında nesilden nesile aktarılan deneyimlerin ve eşsiz kurumsal kültürümüzün rolü büyük. Liderliğini üstlenmekten büyük gurur duyduğum Unilever Türkiye, beş binden fazla çalışma arkadaşım ve 20 bini aşkın iş ortağımızla birlikte ülkemiz ve tüm paydaşlarımız için her gün değer yaratmaya devam edecek.” dedi.

Unilever Orta Doğu & Türkiye Kişisel Bakım Genel Müdürü ve Unilever Türkiye Ülke Başkanı olarak görev yapan Mustafa Seçkin’in ise 1 Şubat 2024 tarihi itibarıyla Unilever Avrupa, Birleşik Krallık, İrlanda, Avustralya ve Yeni Zelanda Dondurma Genel Müdürü olarak atandığı açıklanmıştı.

Kariyerine 1996 yılında Unilever Türkiye Müşteri Geliştirme departmanında başlayan Ali Fuat Orhonoğlu, Unilever Türkiye’de Saha Satış, Ticari Pazarlama ve Pazarlama gibi farklı fonksiyonlarda çeşitli görevler üstlendi. Orhonoğlu, 2006-2009 yılları arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nde Unilever Körfez Ülkeleri Modern Ticaret Kanalları Yöneticisi olarak görev yaptı.

2009 yılında yeniden Türkiye’ye dönen Orhonoğlu, 2014 yılına kadar Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Müşteri Pazarlama Direktörü olarak görev aldı. 2014-2016 yılları arasında Unilever Türkiye Dondurma Kategorisinden Sorumlu Müşteri Geliştirme Direktörü görevini üstlenen Orhonoğlu, 2016 yılı itibarıyla Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi olarak Satış ve Müşteri Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Sonrasında Unilever Orta Asya, İran & Türkiye Ev Bakım Kategorisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Orhonoğlu, 1 Temmuz 2022 tarihinde Unilever’in küresel Compass organizasyonu yapılanması doğrultusunda, Unilever Orta Doğu & Türkiye Ev Bakım Kategorisi Liderliği görevine atandı. Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü mezunu olan Orhonoğlu, evli ve iki çocuk babası.