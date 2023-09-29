Üniversiteliler Sürdürülebilirlik Projeleriyle Ideathon’da Yarıştı

HSBC Türkiye ve Young Guru Academy (YGA) iş birliğiyle hayata geçirilen, gençlere finansal okuryazarlığın yanı sıra geleceğin yetkinliklerini kazandırmayı amaçlayan “Skills for Future – Geleceğin Yetkinlikleri” programı Ideathon ile tamamlandı.

Programa 418 üniversite öğrencisinin katıldığını kaydeden HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, “Seçilen öğrenciler 8 hafta boyunca çok güçlü bir eğitim programından geçti. Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen bilim insanları ve HSBC liderleriyle bir araya geldi. Program mezunlarımız paylaşım seansları kapsamında depremden etkilenen illerimizdeki 102 öğrenciye finansal okuryazarlık eğitimleri verdi, onlarla bilim atölyesi gerçekleştirdi. Mezunlarımızın bu öğrencilerimize dokunması hem o illerdeki öğrencilerimize moral oldu, hem de eğitim ve vizyonlarının gelişmesine katkıda bulundu. Program gençler için birbirlerinden ve rol modellerden öğrendiği, liderlerden ilham aldığı, çözüm ve etki odaklı bir eğitim ve gelişim yolculuğu oldu. Kendini besleyen, büyüten, öğrenenlerin yeni yetişen gençleri eğittiği, erişimi ve sosyal etkisi yüksek bir projeye imza attık.” dedi.

Programın son etabının gerçekleştirilen Ideathon ile tamamlandığını paylaşan Kervancı şu değerlendirmelerde bulundu: “Programı en yüksek puanla tamamlayan 22 öğrencimiz, projeleriyle Ideathon'da yarıştı. Bu projelerde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri kapsamında önceliklendirilen sorunlara çözüm geliştirdiler. Öğrencilerimizin projeleriyle gurur duyuyoruz, hepsini tebrik ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de üniversitelilerle kurumsal hayat arasında köprü görevi gören, geleceğin liderlerinin yetkinliklerini ileriye taşıyan benzer programlarla gençlerin önlerini açmayı, onların hayallerine ortak olmayı sürdüreceğiz.”

YGA Türkiye Ülke Direktörü Feyza Fulden Akçay da HSBC Türkiye ve YGA iş birliği ile hayata geçen proje hakkında şunları söyledi: “Üniversite öğrencilerinin hem vicdan hem donanım yetkinliklerini geliştirerek geleceğe hazırlamak amacıyla kurduğumuz bu iş birliğinin son ayağı Ideathon’da öğrenciler ile bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduk. Bu proje ile öğrenciler, alanında uzman kişilerden teknik beceri eğitimleri aldılar, aynı zamanda güçlü bir çift kanatlı sosyal etki müfredatı ile dünyanın köklü sorunlarına köklü çözümler bulma konusunda kendilerini geliştirdiler. İnanıyoruz ki bugün bu vizyonla geliştirdikleri projeler, ileride milyonlarca insanın hayatına dokunan inovasyonlar geliştirmeleri için onların önlerini açacak”.