Ünlü gıda markası Yörsan iflas etti

Gıda üzerine faaliyet gösteren ve geçen yıl kayyum atanan Yörsan firmasının iflas talebi kabul edildi.

10.07.2020 14:33:000
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Ünlü gıda markası Yörsan iflas etti

Yörsan, 1964 yılında Sebahattin, İzzettin ve Şerafettin Yörük tarafından Ankara’da Yörükler Limited Şirket adıyla kurulan şirketin iflas başvurusu kabul edildi.

Susurluk Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına alacaklı şirket avukatlarıyla Balıkesir’de bulunan bazı süt kooperatiflerinin yöneticileri katıldı. Hakim, Yörsan Gıda Mamülleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin iflasına karar verdi.

İflasın bugün itibarıyla açılmasına hükmedilirken, iflas açıldığının İflas Müdürlüğüne ve Susurluk Ticaret Müdürlüğüne derhal bildirilmesi kararlaştırıldı.

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