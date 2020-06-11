Ünlü kahve zinciri 400 şubesini kapatıyor

ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, önümüzdeki 18 ay içinde ABD ve Kanada’daki yaklaşık 400 şubesini kapatmayı planladığını açıkladı.

CNN'in haberine göre, koronavirüs salgını nedeniyle büyük gelir kaybı yaşayan şirket, kafe modelinde de değişikliğe gidecek ve Kuzey Amerika’da sadece al-götür hizmet veren yaklaşık 300 yeni şube açacak.

Dünya genelinde 30 bini aşkın şubesi olan şirketin Türkiye'de de 450'nin üzerinde şubesi bulunuyor.

SALGIN HIZLANDIRDI

Şirket, CNN’e gönderdiği e-postada, mevcut durumda ABD’deki yaklaşık 15 bin şubesinde satışların yüzde 80’inin paket sistemi şeklinde işlediğini belirtti.

Bir Starbucks sözcüsü, “Zaten gelecekteki şubelerin nasıl olacağı üzerine düşünüyorduk, salgın aslında planlarımızı hızlandırmamızı sağladı” dedi. Şirket, böylece şubelerde insan yoğunluğunu da sınırlandırmayı planlıyor.

Şirketten yapılan açıklamada ABD’de her büyük kentte geleneksel şubelerimiz ile al-götür şubelerinin karışımının olmasının planlandığı belirtildi.

Şirket, üçüncü mali çeyrekte, gelirlerinin bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,2 milyar dolar azalmasını öngördüklerini açıkladı.

Şirket, ABD’de şubelerinin yüzde 95’ini yeniden açtığını duyurdu. Mayıs ayında şirketin satışları yüzde 43 düştü.