Ünlü yapımcı, Yargıcı hisselerini satın aldı

Rekabet Kurumu’ndan alınan onayla TİMS GROUP faaliyetlerini genişletiyor. Ünlü yapımcı Timur Savcı, Yargıcı’nın %100 hissesini satın aldı.

4.02.2025 17:11:500
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Ünlü yapımcı, Yargıcı hisselerini satın aldı

Türk dizi ve film sektörünün ulusal ve uluslararası arenada önde gelen yapımcılarından Timur Savcı, Kuveyt merkezli Global Buyout Fund’un kontrolünde olan Yargıcı’nın %100 hissesini satın aldı. Birçok başarılı dizi ve film yapımına imza atan Savcı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu TİMS Group, bu satın alma sayesinde faaliyet gösterdiği sektörlerin arasına moda perakendesini de eklemiş oldu.

46 yıldır Türk moda sektörünün en köklü markalarından biri olan Yargıcı'nın satışı, Rekabet Kurumu’ndan onay almış olup hisse devri için yasal süreçler devam etmekte. İşlemin tamamlanmasıyla birlikte Yargıcı’nın TİMS Group çatısı altına katılması, grubun ulusal ve uluslararası alandaki büyüme hedeflerine katkı sağlayacak; ayrıca TİMS Group’un sektörel çeşitliliğini artıracak.

Timur Savcı, Türk dizi ve film endüstrisinde üstlendiği öncü rolün yanı sıra, TİMS Group aracılığıyla farklı alanlardaki yatırımlarını da sürdürmekte. Yargıcı’nın moda sektöründeki deneyimi ve marka bilinirliğinin, TİMS Group’un yenilikçi ve yaratıcı vizyonuyla bütünleşerek her iki tarafa da katma değer sağlaması beklenmekte.

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