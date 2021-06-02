Ünlü&Co’da halka arz büyüklüğü 314 milyon TL oldu

Ünlü Yatırım Holding A.Ş. paylarının halka arzı sonuçlandı. Şirketin halka arz büyüklüğü 314 milyon lira olarak kaydedildi.





Ünlü&Co’nun 31 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arz sonucunda 6,90 TL’den sermaye artışı yoluyla halka arz edilen 37.269.158 TL ve ortak satışı yoluyla halka arz edilen 8.263.851 TL olmak üzere toplam 45.533.009 TL nominal değerli payların tamamı satıldı.

Böylelikle şirketin halka arz büyüklüğü 314 milyon TL olarak kaydedildi.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanan sonuçlara göre yurtiçi bireysel yatırımcıların halka arza talebi planlanan tahsisatın gerisinde kaldı. Halka arzda yurtiçi bireysel yatırımcılar için yüzde 50’lik bir tahsisat öngörülürken, talebin yüzde 37’si yurtiçi bireysel yatırımcılardan geldi. Toplam dağıtım sonuçlarında ise yurtiçi bireysel yatırımcıların payı yüzde 43 olarak kaydedildi.

Payların yüzde 46,5’i yurtiçi kurumsal yatırımcılara giderken, yüzde 10,5’ini de yurtdışı kurumsal yatırımcılar aldı.

Halka arzda yüzde 5’in üzerinde pay alan yatırımcı olmadı.







