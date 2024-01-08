Ünlütürk: Online satışların payı yüzde 20'ye çıkacak

Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, yeni açtıkları mağazalarla birlikte mağaza sayılarının 68’e ulaştığını açıklayarak, online kanalda hızla büyümeyi hedeflediklerini ve 2024 sonunda toplam satışın online payını %20’ye çıkaracaklarını söyledi.

Jimmy Key Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk, dünyanın hızla dijitalleşmeye başladığının altını çizerek, “Şu an 68 olan mağaza sayımızı orta vadede de 100’e çıkarmayı hedefliyoruz. Bu hedefle birlikte online kanallarda da büyüyeceğiz. 2024 sonunda 18 pazaryerinde, 30 ülkede ürünlerimizi satabilmeyi hedefliyoruz ve bunun için yoğun çalışmalar içerisindeyiz. Romanya, Bulgaristan ve Macaristan’da lokal marketplacelar ile satışlarımız başladı. Asya’da ise Filipinler, Endonezya, Malezya, Singapur, Hong Kong ve Tayvan’da satışlarımız sürerken, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Umman, Kuveyt ve Katar’da da Ocak 2024 itibariyle satışlarımız başlayacak.” dedi.

Yeni açılan mağazalarıyla birlikte e-ticarette de büyümek istediklerinin altını çizen Ünlütürk, “Şu anda toplam satışlar içinde online satış oranı %10. Hedefimiz bu yüzde 10’luk payı, 2024 sonunda yüzde 20’ye çıkarabilmek. Satışların yüzde 20’sini online tarafa çekebilmek için oldukça iddialı bir hedef belirledik. E-ticaret sınırları olmayan bir satış kanalı ve doğru bir dijital pazarlama ile tüm kitlelere ulaşabilirsiniz. 2023 yılında online müşterilerimiz ortalama 1.53 kez sitemizden alışveriş yaptı. E-ticarette kadın müşteri oranımız %99, yaş aralığı 30-45, ağırlık ortalamada ise müşteri yaşımız 38” şeklinde konuştu.

Jimmy Key Hakkında: 1997 yılında İzmir’de kurulan Jimmy Key, 68 konsept mağaza ve jimmykey.com e-ticaret sitesi ile moda dünyasında yer alıyor. Şehirli ve modern bir yaşam stili süren, şık ve boho detaylarıyla kendine has bir çizgisi olan koleksiyonlar konfor ve stile önem veren kadınlara hitap eden Jimmy Key, doğal içerikli kumaşlar, rahat kalıplar ve özgün renk skalasıyla zamansız parçaları müşterisiyle buluşturuyor. Güncel trendleri, yaratıcı bir şekilde marka kimliğine uyarlayarak, yüksek kaliteli koleksiyonlar ortaya çıkaran Jimmy Key, kurum içi üretim kabiliyetleriyle de her ay yeni bir tema hazırlayarak müşterisine yenilikleri sunuyor. Jimmy Key için sürdürülebilir moda anlayışı perakende ilkelerinde ilk sırada yer alırken, üretim süreçlerinde çevreyi koruyan, az su ve enerji tüketimini temel alan, insana ve doğaya saygılı tutum sergiliyor.