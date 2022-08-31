UPT’den, UPTION Kart ile güvenle harcama imkânı

Para transferi şirketi UPT, piyasaya sürdüğü UPTION Kart ile istenilen hesaba (TL, USD veya EUR) anlık bağlanabilme imkânı sunarak yurt dışında yapılan harcamalarda kur çevrim ücretinden korunma imkânı sunuyor. Ayrıca UPTION Kart, Türkiye’de yaşayıp kart sahibi olamayan yabancılar içinse birikimlerini bir hesapta tutabilecekleri kart işlevi görüyor.

Aktif Bank iştiraki olarak dünya genelinde 176 ülkede, 400 binden fazla işlem noktasıyla hizmet veren uluslararası para transferi ve ödeme şirketi olarak faaliyet gösteren UPT, mobil uygulaması UPTION ile tüm dünyada kullanılabilen, TL, USD ve EUR hesaplarına bağlanabilen ve bu sayede kur farkından korunma imkanı sunan UPTION Kart’ı hayata geçirdi. Türkiye’de yaşayan yabancılar için paralarını nakit olarak tutma sorunundan kurtararak bir hesapta saklamalarını sağlayan UPTION Kart ayrıca yabancılara kart ile online veya fiziksel harcama yapabilmelerine de olanak tanıyor.

Yurt içinde, yurt dışında, internette her yerde güvenle harcama yapabilme imkanı sağlayan UPTION Kart ile tüm ATM’leri kullanarak UPTION hesabına para yatırılıyor ve para çekilebiliyor. Ayrıca UPTION Kart ile belirlenen limit kadar harcama yaparak kartın kontrollü kullanımı sağlanabiliyor ve tüm ATM’lerden UPTION Kart ile UPTION hesabına para yükleyerek uygulama üzerinden çok hızlı bir şekilde yurt dışına para gönderilebilme özelliğini de taşıyor.

UPTION Kart’a yorucu ve zahmetli süreçler yaşamadan çok kolaylıkla ulaşılıyor. UPTION uygulamasından başvuru yaptıktan sonra isme özel kart adrese teslim ediliyor veya UPT şubelerinden UPTION Kart’ı alıp uygulama üzerinden tanımlayarak kolayca kullanılabiliyor. Ayrıca yine uygulama üzerinden sanal kart oluşturma imkanı da sunuyor.

“Kullanıcılarımız yurt dışında yaptıkları harcamalarda kur çevrim ücretinden kendilerini koruyabilecekler”

Uluslararası para transferinde şeffaflık, hız ve maliyet avantajı sunmaya UPTION Kart ile devam ettiklerinin altını çizen UPT Genel Müdürü Hakan Özat, “Dijitalleşmeye oldukça önem veren, inovatif bir şirket olarak para transferi konusunda her zaman daha iyi ve daha faydacı nasıl olabiliriz diye düşünerek çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. UPTION ile 2021’de sağladığımız büyüme ivmesini en son hayata geçirdiğimiz yeniliğimiz UPTION Kart ile devam ettirmeyi hedefliyoruz. UPTION Kart ile kullanıcılarımıza tüm dünya üzerinden alışveriş yapma ve ATM’lerden para çekip yatırma hizmetini sunuyoruz. UPTION Kart’a sahip olan müşterilerimiz uygulama üzerinden dilediği zaman Türk Lirası, Dolar veya Euro hesaplarına kartını bağlayabiliyor. Bu sayede yurt dışında yaptıkları harcamalarda kur çevrim ücretinden kendilerini koruyabiliyorlar. Aslında bir ön ödeme kartı olmasına rağmen Mastercard altyapılı bir kart olduğu için, bugün UPTION Kart’ı cebinize koyduğunuz zaman, fiziki veya online bütün alışverişlerinizde bunu kullanabilir hale geliyorsunuz. Para transferinde kaynaklı uygulamanızda veya kartınızda oluşmuş olan bakiyenizi yurt dışında da çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Üstelik yurt dışında harcama yaparken o ülkenin para birimine göre kartınızı USD veya EUR hesaplarına bağlayarak kur farkından etkilenmeden alışveriş yapabiliyorsunuz. Tüm bunların yanı sıra, Türkiye’den hem yurt dışına çalışmak için gidenlerin hem de öğrenim için giden öğrencilerin hizmet almaları ve kendilerine gelen para transferlerini kullanmaları noktasında UPTION Kart’ı çok önemli bir çözüm noktası haline getirme hedeflerimize ulaşmış durumdayız. Dolayısıyla beklentilerimiz UPTION Kart’ın yenilikçi ve kullanıcı dostu özellikleriyle birçok insana ulaşması yönünde” açıklamalarında bulundu.