Uzakrota Zirvesi’nde ufuk açıcı mesajlar: Türbülans tarih olacak

Uzakrota Zirvesi, 110 ülkeden 250 farklı büyüklükteki şirketi, 15 binden fazla sektör profesyonelini buluşturdu. Otelcilik, havacılık, kruvaziyer, transfer ve araç kiralama gibi seyahatin birçok alanını kapsayıcı 60 oturumda 200 konuşmacı, küresel seyahat endüstrisinin bugününü ve gelecek yaklaşımlarını konuştu. Küresel seyahat sağlayıcısı BookingAgora’nın düzenlediği havayolları ve otelcilik oturumlarında iki önemli konu masaya yatırıldı. Havayolları liderleri dijitalleşmeyi, otel yöneticileri ise sürdürülebilirliği konuştu.

Tribülans tarih olacak, uçak korkusu kalmayacak

‘’Dijitalleşmenin havacılık sektöründeki etkileri ve stratejik hedefler’’ başlıklı havayolları oturumunu TÜRSAB Havayolu Bilet Satış ve IATA İhtisas Komitesi Başkan Yardımcısı / Section Tourism Kurucusu Buket Durmuş yönetti. Buket Durmuş’un havayollarının kullandığı teknoloji ürünleri, entegre dijital çözümleri, çoklu zeka kullanımının yarattığı fırsatları ve risk yönetimi sorularını yönelttiği oturuma Air Canada Doğu Avrupa Türkiye Genel Müdürü Nedime Konuksever, Middle East Airlines Türkiye Genel Müdürü Nesrin Sander, Emirates Airlines Türkiye Romanya ve Bulgaristan Genel Müdürü Mehmet Gürkaynak, Airep Genel Müdürü Tolga Taşkesen konuşmacı olarak katıldı. Her 3 çalışandan 1'inin yapay zeka olacağı, personel alımında birincil yetkinlik olarak yapay zeka akıcılığının aracanağı bir dünyada AI kullanan firmaların daha karlı ve kazançlı olacağına dikkat çekildi. IA'ın iklim kontrolü sayesinde yakıt verimliliği; iptal ve rötarlarda veri analizi sayesinde optimal uçuş rotaları gibi avantajlar sağladığı belirtildi. Çok yakın bir gelecekte tribülansın tarih olacağı, artık uçak korkusu kalmayacağı kaydedildi. Havayollarını turizmin diğer alanlarına bağlayan entegre sistemler ve dijital çözümlerle hız ve güvenliğin geliştiği; misafir deneyiminin iyileştiği anlatıldı. Bugün çipli pasaportlarla polis görmeden yaptığımız havalimanı geçişlerinin; çok yakında yüz tanıma sistemleriyle kimseyi görmeden yürüyen banta bagaj teslimine kadar varacağına dikkat çekildi.

Misafirler sürdürülebilir otel istiyor, oteller değişiyor

Otelcilikte sürdürülebilirlik stratejileri ve yenilikçi uygulamaların masaya yatırıldığı BookingAgora oturumunda ise moderatörlüğü Vista Tourism Genel Müdürü Ece Yiğit üstlendi. Ece Yiğit’in ‘’Bu dünyadan, bu ülkeden ve çalıştığımız şirketlerden bir tane var ve onları korumalıyız. Anne bakışıyla yaklaşmak gerekiyor’’ sözleriyle açtığı oturumda Sofitel İstanbul Otel Genel Müdürü Bozkurt Atabek, JW MAriott Hotel Ankara Genel Müdürü Dr. Hakan Arslan, Le Meridien İstanbul Genel Müdürü Sinan Udil, Divan İstanbul Oteli Genel Müdürü Yulia Kardeşoğlu konuşmacı olarak yer aldı. Ananas kabuğundan sabun, eski çarşaftan bez çanta, şarap şişesinden tabak, atık takip sistemi, personel akademisi, karbon nötr konaklama süreçleri gibi örnek uygulamalarını aktaran otel yöneticileri misafir beklentilerinin değiştiğine, yakın gelecekte seyahat planlanırken en düşük karbon izini yaratacak otel, uçak ve rotaların tercih edileceğine dair görüşlerini dile getirdiler. Misafirlerin yüzde 70'inin eco-friendly otellerde kalma eğilimi gösterdiği; diğer yandan Booking.com araştırmasına göre yüzde 53'ün ise kaldıkları tesisin sürdürülebilirliğinden memnun kalmadığı belirtilirken sürdürülebilir değişimin ve yeni yaklaşımların gerekliliğine ve önemine dikkat çekildi.