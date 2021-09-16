Uzay turizminde önemli adım: Yolculuk başladı

Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından üretilen Dragon kapsülüne binen dört astronot, Falcon-9 roketi ile yörüngeye fırlatıldı.

Dört "amatör astronotun" üç gün sürecek uzay yolculuğu başladı. BBC Türkçe'nin haberine göre, Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından üretilen Dragon kapsülüne binen dörtlü, Falcon-9 roketi ile yörüngeye fırlatıldı. Dört astronot, gelecek üç gün boyunca yörüngede kalacak ve çocukluk kanserlerine yönelik ilaçlar için düzenlenen kampanyalara destek olacak.

Uçuş, ekipte yer alan ABD'li milyarder iş insanı Jared Isaacman tarafından finanse ediyor.

Bu uzay yolculuğu, milyarder iş insanları Richard Branson ve Jeff Bezos'un benzer yolculuklarının ardından uzay turizmini geliştirme yolunda atılan önemli bir adım olarak görülüyor.

Ekipteki diğer kişiler ise bir sağlık çalışanı, bir bilim eğitimcisi ve bir veri analisti.

Diğer insanlara da macera yaşamaları için ilham vermeyi amaçlayan dörtlüye, bu nedenle Inspiration4 (ilham veren dörtlü) deniyor.