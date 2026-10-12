Yapay zeka çağında insanın ve işin geleceği masaya yatırılıyor

İş, kişisel gelişim, kültür ve edebiyat alanlarında yayımladığı eserlerle farklı düşüncelere ve yeni bakış açılarına alan açan Ceres Yayınları ile yeni nesil ofis çözümleri sunan Workinton, yapay zekâ çağında insanı ve iş dünyasının geleceğini ele alacak bir buluşma serisi başlatıyor. Her ay farklı bir konu başlığıyla devam edecek serinin ilk etkinliği, “Homo Algorithmus Çağında İş Yapmak: Yapay Zekâ Çağında İnsan, İş ve Gelecek” başlığıyla 20 Ekim’de saat 19.30’da Workinton Sapphire’de gerçekleşecek.

Dijitalleşme ve yapay zekâ, perakendeden finansa, üretimden sağlığa kadar pek çok sektörde iş yapış biçimlerini yeniden şekillendiriyor. Çevrim içi hizmetlerin yaygınlaşması, otomasyon sistemlerinin gelişmesi ve yapay zekâ uygulamalarının günlük iş süreçlerine dahil olması, şirketlerin verimlilikten müşteri deneyimine kadar birçok alandaki yaklaşımını değiştiriyor. Bu dönüşüm, çalışanların üstlendiği görevleri ve ihtiyaç duyduğu yetkinlikleri de yeniden tanımlıyor.

Dünya Ekonomik Forumu’nun 2025 tarihli ‘İşlerin Geleceği Raporu’na göre, işverenler 2030 yılına kadar çalışanların bugün sahip olduğu temel becerilerin yüzde 39’unun değişmesini bekliyor. Yapay zekâ ve büyük veri alanındaki yetkinliklerin önemi artarken yaratıcı düşünme, esneklik, liderlik ve analitik düşünme gibi beceriler de öne çıkıyor.

İnsani Yetkinlikler ve Kurum Kültürü Nereye Evriliyor?

İş, kişisel gelişim, kültür ve edebiyat alanlarında yayımladığı eserlerle farklı düşüncelere ve yeni bakış açılarına alan açan Ceres Yayınları, yeni nesil ofis çözümleri sunan Workinton ile bu dönüşümü farklı perspektiflerden ele almak üzere yeni bir buluşma serisine imza atıyor. Her ay farklı bir konu başlığının ele alınacağı seri, iş dünyasının güncel meselelerini uzmanların değerlendirmeleri ve disiplinler arası bir yaklaşımla tartışmaya açmayı hedefliyor.

Serinin ilk buluşması, “Homo Algorithmus Çağında İş Yapmak: Yapay Zekâ Çağında İnsan, İş ve Gelecek” başlığıyla gerçekleştirilecek. İş fütüristi ve ekonomist Ufuk Tarhan, yönetim ve teknoloji stratejisti Cem Tokbay ile Nuvita İlaç İş Geliştirme Müdürü Tuncay Taşkın’ın katılacağı etkinlikte, yapay zekânın iş dünyasına etkileri, insanın değişen rolü ve geleceğin çalışma dinamikleri ele alınacak. Buluşmada, teknolojik gelişmelerin beraberinde getirdiği fırsatların yanı sıra insan odaklı liderliğin, yetkinliklerin ve kurum kültürünün dönüşümdeki yeri de değerlendirilecek.

“Dönüşümü Yalnızca Teknolojik Yenilikler Üzerinden Okumak Büyük Resmi Eksik Bırakır”

Teknolojinin hızla ilerlediğini çalışma alanlarının baştan tanımlandığını belirten Ceres Yayınları Kurucu Ortağı Tuğba Dedeoğlu, “Bu dönüşümü yalnızca dijital yenilikler üzerinden okumak, asıl resmi eksik bırakır. Cevabını birlikte aramamız gereken asıl soru şu: Bu yeni düzende insan nerede duracak? Sezgilerimizle düşünme, değer üretebilme ve birbirimize alan açarak birlikte çalışabilme gücümüzü nasıl koruyacağız? Ceres Yayınları olarak bilginin çoğaldığı, insanın kendi özünü ve geleceğini sorguladığı açık diyalog zeminlerini önemsiyoruz. O nedenle böyle oturumlarda yer almayı, ortak bir akıl ve gelecek inşa etmek adına çok kıymetli buluyoruz” dedi.