Uzmanlar uyardı: Mavi ışığı yatmadan 30 dakika önce kapatın

Medicana Kadıköy Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Güney Şenol, her gün aynı saatte yatağa gitmek ve uyanmanın, uyku rutini oluşturmak için çok önemli olduğunu belirtti.

Medicana Sağlık Grubundan yapılan açıklamaya göre, insan sağlığı üzerine birçok fayda sağlayan kaliteli bir uyku, yaşam enerjisini yükseltmenin yanı sıra dikkat üzerinde olumlu etkilere neden oluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Mehmet Güney Şenol, düzenli ve kaliteli uykunun, fiziksel sağlığın yanı sıra ruhsal sağlığı da iyileştirdiğini vurguladı.

Şenol, "İyi uyumak, günümüzde sahip olduğumuz en değerli kaynaklardan biri. Başarılı bir yaşam için uykuya gereken önemi göstermek gerekiyor. Her gece aynı saatte yatağa gitmek ve aynı saatte kalkmak, biyolojik saatle uyum içinde olmayı sağlar." ifadelerini kullandı.

Vücudun biyolojik saatinin belirli bir düzende çalıştığını aktaran Şenol, her gün aynı saatte yatağa gitmek ve uyanmanın metabolizma ve sinir sistemi üzerinde olumlu etkiler yaptığını, bu düzenin uygulamaya sokulmasının, enerjik ve zinde olmaya katkıda bulunduğunu bildirdi.

Yatmadan önce yapılan bazı alışkanlıkların uyku kalitesini doğrudan etkileyebileceğine değinen Şenol, "Özellikle akşamdan önce kafein ve alkol alımına dikkat edilmeli. Kafein, uykuya geçişi zorlaştırabilir ve uykunun derinliğini azaltabilir. Alkol ise uykuya dalmayı hızlandırsa da uyku döngüsünü bozarak sabahları daha yorgun uyanmanıza neden olabilir. Yemeklerden hemen sonra yatmaktan kaçınılmalı çünkü mide problemleri, uyku kalitesini olumsuz yönde etkiler." değerlendirmesinde bulundu.

Şenol, telefon, bilgisayar ve televizyonların mavi ışık yayması nedeniyle uyku düzenini bozduğuna işaret ederek, "Mavi ışık, melatonin hormonunun salgılanmasını engelleyerek uykuya geçişi zorlaştırıyor. Yatmadan en az 30 dakika önce elektronik cihazlardan uzak durmak, uyku kalitesini artırır." şeklinde görüş belirtti.

"Uyku ortamına dikkat edilmeli"

Uyunan odanın karanlık, sessiz ve serin olmasının, uykuya geçişi kolaylaştırdığını kaydeden Şenol, rahat bir yatak ve uygun bir yastık seçiminin uyku kalitesini doğrudan etkilediğini, yatmadan önce rahatlatıcı bir ortam hazırlamanın, daha derin ve dinlendirici bir uyku uyumaya yardımcı olacağını aktardı.

Her bireyin uyku ihtiyacının farklı olduğunu, yetişkinler için 7-9 saatlik uyku süresinin genellikle yeterli kabul edildiğini belirten Şenol, "Uykunun kalitesi, süresinden daha önemli. Kaliteli bir uyku, sürenin yanı sıra uyku döngüsünün düzgün işlemesiyle ilgili. Yeterli uyku almak, vücudun kendini yenilemesini sağlar, bağışıklık sistemini güçlendirir ve zihinsel sağlığı iyileştirir. Uyku süresini takip etmek için bir uyku uygulamasından yararlanılabilir. Vücudu dinlemek ve sabahları yorgun hissediliyorsa, uyku süresini artırmak gerekir. Yeni yıl, sağlıklı alışkanlıklar edinmek için harika bir fırsat." açıklamasını yaptı.