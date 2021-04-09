Uzmanlar 'uzaktan çalışma' için ne diyor?

Her şey Yapı Kredi Bankası’nın 19 Ocak’ta genel merkez ekibinin yüzde 36’sını evden çalıştıracağını duyurmasıyla başladı. Bir hafta sonra Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Uzaktan çalışma modeli 35 bin ofis çalışanımız için kalıcı hale geliyor” açıklaması yaptı. 11 Şubat’ta ise Akbank, genel müdürlük ekibinin yüzde 52’sinin uzaktan çalışacağını duyurdu. Kararların arka planında, “geleceğe hazırlanmak, ofis maliyetlerinin azaltılması ve çalışanın yolda geçen zamanının ortadan kaldırılması” vardı. Peki, iş yaşamında yeni döneme ilişkin yönetim uzmanları ne diyor?

4 MODEL VAR

Algoritma Yönetici Ortağı Ali Özgenç: Şu anda düğmesine basılmış 4 çalışma modeli var; 1) Tamamıyla Uzaktan (Fully Remote): Bu modelde çalışanlara ‘ofise gelmenize gerek yok’ deniyor. Ofisler olmaya devam edecek muhtemelen ama çok daha küçük ve az sayıda. 2)Öncelikle Uzaktan (Remote First): Uzaktan çalışmayı esas alan model. Toplantılar sanal. Ofis işbirliği için. 3) Kısmi Uzaktan (Partial): İş koluna göre uzaktan çalışabilecekler için şirketin bir uzaktan çalışma kotası koyduğu sistem 4) Seçimli (Optional): Prensipte uzaktan çalışma modelinde olan ancak seçimi çalışana bırakan model.

YETENEK ÇEKMEK İÇİN ŞART

Egon Zehnder Türkiye Yönetici Ortağı Murat Yeşildere: Yetenekleri çekmek ve tutmak için hibrit çalışmaya uyum sağlamak uzun vadede zorunluluk olacak. Diğer taraftan birlikte yeterince zaman geçirmeyen takımların bağlarının güçlenmesi daha fazla zaman alacak. Ancak bu sebeple hibrit modele karşı çıkmak değil, mevcut şartlarda takımların etkinliğinin nasıl arttırılabileceği daha anlamlı eforlar olacak.

UZAKTAN DEĞİL HİBRİT

MY Executive Kurucu Ortağı Müge Yalçın: Kurum kültürünün çalışanlar tarafından korunması, motivasyonun ve takım ruhunun azalmaması için geleneksel ofislerin varlığı önem taşıyor. Uzaktan çalışma modeli, verimlilik kaybı olmaksızın mümkün olsa da çalışanların belirli aralıklarla ofiste sosyalleşmesi iş süreçlerine farklı katkılar sunuyor. Bu noktada, hibrit çözümler daha etkili ve verimli olacaktır.

"GELENEKSELE DÖNÜLÜR"

Unida Kurucu Ortağı Saide Kuzeyli: Pandemi sonrası uzaktan çalışmanın şaşırtıcı bir hızla yerini geleneksel çalışma yöntemine bırakacağına inanıyorum. Çalışanlar işteki sosyal ortamı özlüyor. Kurumların kültür ve değerlerini yaşatması, geleceğin yeteneklerini kendisine çekmesi için zoom yetmez. Ayrıca yönetim kademesinde liderlerin bu ayrıcalıklı statülerinin “tadını çıkarmaları” kaçınılmaz bir ihtirastır ve sadece bu “ihtiyaç” bile uzaktan yönetimin ışığını söndürmeye yeter de artar bile!







