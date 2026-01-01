Uzmanlar yanıtladı: Türkiye’de 2025'te kripto yatırımcısı nasıl değişti?

Kripto para borsası uzmanları, Türkiye'de düzenleyici çerçevenin 2025'te daha kapsamlı hale geldiğini ve yatırımcıların "bilinçli portföy" yaklaşımını sergilemeye başladıklarını ifade etti.

Kripto para piyasası 2025 yılını hareketli geçirirken, en yüksek piyasa değerine sahip kripto para birimi bitcoin, yıl içerisinde 74 bin dolar ve 126 bin dolar gibi geniş bir aralıkta hareket etti.

Türkiye'de ise regülatif çalışmalar söz konusu yılda hız kazanırken, yatırım süresinin uzaması, bilinçli portföy yaklaşımının daha belirgin hale gelmesi, genç ve yeniliklere açık nüfus öne çıkan nitelikler arasında yer aldı.

Garanti BBVA Kripto Genel Müdürü Onur Güven, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2025'te Türkiye'de kripto para yatırımcı profilinin daha olgun bir yapıya evrildiğini ve bilinçli portföy yaklaşımının dikkati çektiğini belirtti.

Hem dünyada hem de Türkiye'de, 2025'in kripto para ekosisteminin daha fazla kabul gördüğü bir yıl olduğunu kaydeden Güven, sektörün finansal sistem içinde daha fazla yer almaya başladığını da söyledi.

Güven, bankanın Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) aynı zamanda "saklama kuruluşu" olarak başvuruda bulunmasıyla ilgili, "Garanti BBVA'nın saklama kuruluşu başvurusu, grubun kripto varlıklara uzun vadeli ve stratejik yaklaşımının bir göstergesi. Süreç, regülasyonlara tam uyum ve yüksek güvenlik standartlarıyla ilerliyor. Bilindiği üzere bankalar, diğer saklama kuruluşlarından farklı olarak SPK onayına ek olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) onayına da tabiler. Gerekli tüm onaylar tamamlandıktan sonra kripto saklama hizmeti hayata geçirilecek." dedi.

- "Amacımız, kriptoyu sorumlu bir yatırım alanı haline getirmek"

Güven, Türkiye'nin kullanıcı adaptasyonu ve farkındalık açısından dünyada 5-6. sıralarda yer aldığı ve 10 ila 12 milyon arasında kripto yatırımcısı olduğunu bildirerek, "Regülasyonların netleşmesiyle birlikte Türkiye'nin, bölgesel bir kripto ve dijital varlık merkezi olma potansiyeli daha da görünür hale geldi." ifadelerini kullandı.

Bitcoin, ethereum, solana ve ripple gibi yüksek piyasa değerine sahip araçların Türkiye'de kullanıcıların en çok tercih ettiği kripto paralar olmaya devam ettiğini anlatan Güven, sektörün bu yıl olgunlaşarak "memecoin" gibi eğlence amaçlı kripto paralardan teknoloji projelerine kaydığını söyledi.

Güven, Türkiye'de değişen yatırımcı profili ve 2026 hedeflerine ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de yatırımcı profili daha olgun bir yapıya evrildi, yaş ortalaması dengelendi, yatırım süresi uzadı ve 'hızlı kazanç' yerine 'bilinçli portföy' yaklaşımı öne çıktı. Bu trendin yükselişini bekliyoruz. Önümüzdeki yıl odağımız, müşterilerimize verdiğimiz hizmeti hem kalite olarak hem de çeşitlilik olarak Türkiye piyasasının da üzerine çıkarmak. Daha fazla ürün ve özellik sunarken kullanıcı deneyimini kolaylaştırmak, güvenlik katmanlarını derinleştirmek ve bankacılık ve finans sektörüyle entegrasyonu daha da artırmak için çalışıyoruz. Amacımız, kriptoyu herkes için erişilebilir, anlaşılabilir, sorumlu bir yatırım alanı haline getirmek."

- "Ülkemizdeki kripto para ilgisi son derece yüksek"

BtcTurk Kripto Üst Yöneticisi (CEO) Salim Karaman da Türkiye'de kripto varlık ekosisteminin son dönemde kapsamlı bir düzenleyici çerçeveye kavuştuğunu söyledi.

SPK, TÜBİTAK ve MASAK gibi kuruluşların bu ekosisteme yönelik kapsamlı çalışmalar yürüttüklerine dikkati çeken Karaman, kendi platformlarının da bu regülatif süreç için uzun zamandır çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Karaman, Türkiye'de haftalık rezerv kanıtı (Proof of Reserve) uygulamasını hayata geçirdiklerini ifade ederek, hacim ve kullanıcı sayılarında büyümenin yıl içerisinde devam ettiğini kaydetti.

Bitcoin açısından bakıldığında 2025'te rekorların kırıldığı ve sektörün değişim yaşadığı bir dönem olduğunu belirten Karaman, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki kripto para ilgisi son derece yüksek. Diğer ülkelerden farklı olarak sektöre ilgi gösteren nüfusumuzun genç ve yeniliklere açık olması, ülkemizin potansiyeli açısından önemli bir değer barındırıyor. Bölgesel açıdan adaptasyon ve hacim konusundaki liderliğimizin regülasyonlarla beraber daha da olgunlaşmasını bekliyoruz. Böylelikle sektörün küresel oyuncularla rekabet edebilecek bir altyapıya sahip olacağına dair izlenimlerimizin güçlü olduğunu söyleyebiliriz."

Karaman, Türkiye'de yatırımcı profilini eskisi gibi tek bir kategori veya varlıkla tanımlamanın doğru olmayacağını da belirtti.

Karaman, platformun 2026 hedeflerine ilişkin ise "2026'da da altyapı yatırımlarımıza, kullanıcılarımızı en yeni trend ve teknoloji girişimleriyle buluşturmaya devam edeceğiz. Türkiye'deki deneyimimizi ve lider pozisyonumuzu, global piyasalara taşımak amacıyla yurt dışındaki izimizi arttıracağımız hamlelerin de 2026 için planlandığını söyleyebiliriz." diye konuştu.