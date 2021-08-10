Altın yorumu: Dün neden düştü? Tahminler ne? (10 Ağustos)

Altın fiyatlarında dünkü düşüşün ardından, bugün sabah saatlerinde başlayan hafif yükselişin, Asya piyasaları kaynaklı olduğu ifade ediliyor. Serbest piyasada gram altın fiyatları bu sabah 486 lira, çeyrek altın fiyatları ise 789 lira üzerinden işlem görüyor.

Böyle bir yükselişin olabileceğini tahmin ettiklerini söyleyen CFA Varlık Yöneticisi Hakan Elmas, 'Altın bu seviyelerde kısa vadeli destek bulacaktır' diyor.

Hakan Elmas, altında yaşanan dalgalanmayı şöyle yorumluyor:

'Geçen hafta cuma günü ABD’den güçlü gelen istihdam verisinin ardından, altın ve gümüşte teknik seviyelerin hızla kırıldığını gördük. Altında ons fiyatının 1750 seviyesinin aşağıya kırılmasıyla birlikte, globalde 24 bin vadeli sözleşme (4 milyar dolar) pazartesi sabah erken saatlerde el değiştirdi. Seviye bakmaksızın gerçekleşen bu hareketin yatırımcılara ilk düşündürdüğü konu zararı limitleme emirlerinin gerçekleştiği yönünde. Temel sebep buysa, kısa vadede altın fiyatının dolar bazında destek bulması söz konusu olacaktır. Nitekim bugün gerçekleşiyor.

Değerli metallerde, orta ve uzun vadeli görünüm ise global likidite ile ilgili. Özellikle Amerikan Merkez Bankasının alacağı, parasal genişlemenin tam tersi olan tapering kararı değerli metallerde yönü belirleyecek. Son gelen güçlü istihdam verisi bu kararın beklenenden erken gelebileceği spekülasyonunu artırdı. Fakat sadece altın ve gümüş özelinde. Enflasyonun yükseleceği beklentisi ile diğer enflasyon koruması taşıyan enerji, emtia gibi varlıklar kadar yükselmeyen altın, tapering beklentisinden en çok negatif etkilenen varlık oldu. Bir diğer enflasyon koruması sağlayan yabancı hisse senetleri endekslerinin rekor seviyelerde olması nedeniyle enflasyondan korunmak isteyen yatırımcıların bu seviyelerde altın pozisyonlarını artırmasını öneririm. Altının Türk lirası bazındaki fiyatı açısından daha büyük belirleyici ise dolar/TL kuru olacaktır. Kurun Türk lirası lehine hareketi altının gram fiyatını Türk lirası cinsinden negatif etkileyecektir.