Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 1 milyon 142 bin 745 kişi yaşamını yitirdi.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 42 milyonu geçti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında tespit edilen toplam vaka sayısı 41 milyon 994 bini geçti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ederken, virüsün ortaya çıktığı Çin'de salgının kontrollü seyir izledi, Güney Kore'de ise günlük vaka artışı 150'nin üstüne çıktı.

ABD'de Kovid-19 tedavisi için ilk defa bir ilaç onaylandı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılmak üzere ilk defa bir virüs kırıcı ilacı onayladığını açıkladı.

California merkezli Gilead Sciences Inc. firmasının ''Veklury'' adlı ilacının, ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri tarafından yürütülen geniş çaplı bir çalışmada iyileşme süresini beş gün kısalttığının görülmesi üzerine, Kovid-19 tedavisinde kullanılması FDA tarafından onaylandı.

FDA'dan yapılan açıklamada, ''Veklury, koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan en az 12 yaşında ve 40 kilonun üzerindeki kişilerin tedavisi için onaylanmıştır.'' ifadesi kullanıldı.

İtalya'nın Lombardiya bölgesinde sokağa çıkma yasağı başladı

İtalya'da son bir haftada koronavirüs (Kovid-19) vakalarının hızla artması neticesinde merkezi hükümetin de yetkilendirmesiyle bölge yönetimleri yayılımın önüne geçmek için, teker teker akşam saatlerini kapsayan sokağa çıkma yasağı ilan etmeye başladı. Büyük şehirlerden Milano'nun bulunduğu Lombardiya bölgesinde, bu gece 23.00'ten itibaren 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulaması başladı.

Avrupa Birliği içinde İspanya, Kovid-19'da vaka sayısının 1 milyonu geçtiği ilk ülke

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında günlük vaka sayısı 20 bin 986 ile en yüksek düzeye ulaştı.

Sağlık Bakanlığı, dün 1 milyon 5 bin 295 olarak açıkladığı toplam vaka sayısını bugün 20 bin 986 artışla 1 milyon 26 bin 281 olarak güncelledi.