VakıfBank'tan 3. çeyrekte 15 milyar net kâr

VakıfBank, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde 15 milyar 23 milyon lira net kâr elde etti.

VakıfBank açıklamasına göre, aktif büyüklükte Türkiye’nin iki büyük bankasından biri olarak reel ekonomiye desteğini kesintisiz sürdüren Banka, 2023 yılının üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

Söz konusu dönemde, aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 77 artırarak 2,4 trilyon liraya yükselten VakıfBank, ulaştığı 18 milyar 542 milyon lira brüt kârından 3 milyar 519 milyon lira vergi karşılığı ayırarak, 15 milyar 23 milyon lira net kâr elde etti.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "2023 yılının üçüncü çeyreği, ekonomi yönetimimizin attığı sıkılaşma adımlarının ve makro ekonomik politikalardaki normalleşmenin özellikle sektörümüzde hissedildiği bir dönem oldu. Tüm bu pozitif gelişmeler ışığında biz de ekonomi yönetimimizle uyumlu olarak bilançomuzu verimli bir şekilde yönetmeyi sürdürdük. VakıfBank olarak seçici kredi politikamız doğrultusunda, özellikle ihracat ve yatırım odaklı, ülkemiz istihdamına katkı sağlayan ticari ve KOBİ segmentindeki müşterilerimizi desteklemeye devam ettik." ifadelerini kullandı.

İzlenen stratejilerle VakıfBank’ın toplam ticari kredi portföyü büyüklüğünün 1,1 trilyon lira seviyesini aştığını belirten Üstünsalih, "Bu alandaki öncülüğümüz ile reel ekonomiye ve firmalarımıza, ihtiyaç duydukları finansal desteği dönem gözetmeksizin sağlamaya devam ettiğimizi göstermiş olduk. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu dönemde ülkemize sağladığımız destekte hız kesmemek Bankamız adına gurur kaynağıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Toplam mevduatlar ana fonlama kalemimiz olmaya devam etti

Üstünsalih, fonlama tarafında toplam mevduatların yıllık bazda yüzde 78 artışla 1,7 trilyon lirayı aşarak VakıfBank’ın ana fonlama kalemi olmaya devam ettiğini ifade ederek, şunları aktardı:

"Böylece bu alandaki pazar payımız bir önceki yıl yüzde 11,9 olan seviyesinden 12,8’e yükseldi. Buradaki en büyük önceliğimiz, tabana yaygın müşteri ve mevduat yapımızı korumak ve mümkün olduğunca daha çok sayıda müşterimize ulaşmak. Böylece müşterilerimizin tasarruflarını en doğru şekilde değerlendirmeleri için ihtiyaçları olan desteği onlara sağlamak. Ayrıca ekonomi yönetimimizce atılan adımlar sayesinde hem Bankamız özelinde hem de sektör genelinde KKM ürün grubundaki mevduatlarda kademeli ancak belirgin bir azalış eğilimi olduğunu gözlemliyoruz. Bu alanda ekonomi yönetimimiz öncülüğünde uygulamaları takip etmeye devam edeceğiz.

VakıfBank, 2 yıl aradan sonra 5 yıllık vadede piyasayı açan ilk Türk Bankası oldu

VakıfBank’ın 2023 yılının ağustos ayında uluslararası bir banka ile 500 milyon dolar tutarında ve 5 yıl vadeli yeni bir teminatlı fonlama işlemini başarıyla tamamladığı ve ardından da Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile, ilk 3 yıl anapara ödemesiz olmak üzere, toplam 10 yıl vadeli "Yeşil Konut Projesi" kapsamında 100 milyon avroluk ikinci dilimin kullandırılması konusunda anlaşmaya vardığını anımsatan Üstünsalih, şunları kaydetti:

"VakıfBank yine sektöre öncülük eden bir gelişmeye imza attı. Çok kısa bir süre önce eylül ayı başında 5 yıl vadeli 750 milyon dolarlık sürdürülebilir eurobond ihracını da başarıyla tamamlayarak iki yıl aradan sonra bu vadede piyasayı açan ilk Türk bankası olduk. İşleme, farklı kıtalardan 180’e yakın kurumsal yatırımcıdan 2,6 milyar dolar tutarında, işlem büyüklüğünün 3,5 katı kadar talep toplandı. 2023 yılında şu ana kadar altı Türk bankası toplam yedi farklı eurobond işlemiyle piyasaya geldi. Doğru strateji, zamanlama ve yatırımcılar nezdinde yarattığımız pozitif algı sayesinde, normalde bir araya gelmesi zor üç bileşeni olan en düşük maliyet, en yüksek tutar ve en uzun vadeyi tek bir işlemde bir araya getirmeyi başaran banka olduk."

Üstünsalih, ekonomi yönetimi tarafından alınan makro ihtiyati tedbirler ve eş zamanlı uygulanan para politikasındaki sıkılaşma adımlarının Türkiye’ye ve Türk bankalarına olan güveni yeniden arttırdığını belirterek, "Görüldüğü üzere uluslararası fonlama alanındaki en aktif Türk bankası olarak bir yandan pek çok yeni yabancı kaynağı ülkemize getirmeye devam ederken, diğer yandan bu kaynakları vakit kaybetmeden reel sektörün kullanımına sunuyoruz. Bunun en güzel örneği olarak 2020 yılında Dünya Bankası ile imzaladığımız 250 milyon dolarlık kaynağın tamamının amacına uygun bir şekilde firmalarımıza kullandırdığımızı bir kez daha hatırlatmak isterim. Bu anlamda ilerleyen dönemlerde de reel sektördeki firmalarımıza destek olmaya devam edeceğiz” dedi.