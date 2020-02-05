Van'da çığ faciası

Van'da dün 5 kişinin öldüğü çığda kayıp iki kişiyi arayan ekiplerin de üzerine çığ düştü. İkinci faciada aralarında güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 33 kişi yaşamını yitirdi.

Van'da 24 saat içinde düşen iki çığ nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükseldi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki iki kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü. Olayda aralarında güvenlik görevlilerinin bulunduğu 33 kişi hayatını kaybetti.

AFAD, dün çığ altında kalan vatandaşları kurtarmak için çalışan ekiplerin üzerine, bugün saat 12.02'de ikinci bir çığ düştüğü belirtilerek, ilk bilgilere göre olayda, aralarında şehit olan güvenlik görevlilerinin de bulunduğu 33 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 59 arama kurtarma uzmanının 11 araçla alana sevk edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca 75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ile 2 araç, Ankara'dan askeri uçakla bölgeye gönderiliyor. Olaya müdahale edilmesi için bölgeye, aralarında Şırnak İtfaiyesinden 4 kişinin de bulunduğu toplam 153 arama kurtarma personeli ve 17 araç sevk edildi. Bölgeye ayrıca 28 ambulans ve 10 Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi gönderildi. Haberleşmenin aksamaması için alanda bir mobil baz istasyonu kurulmaya başlanırken 3 mobil baz istasyonu daha yola çıkarıldı."

İlk çığda 5 kişi hayatını kaybetmişti

Van-Bahçesaray Karayolunun 33. kilometresinde dün bir minibüsün üzerine çığ düşmüştü. Başlatılan çalışmalarda 7 kişi sağ kurtarılırken 5 cansız bedene ulaşılmıştı. Arama kurtarma çalışmaları bugün saat 07.00 sıralarında tekrar başlamıştı.

Çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürü kurtarıldı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Arama kurtarma faaliyetlerini koordine ettiği sırada çığ altında kalan Van AFAD İl Müdürünün yerine Muş İl AFAD Müdürü bölgeye gönderildi. Diğer iller teyakkuza geçirilip arama kurtarma çalışmaları için hazır bekletiliyor. Ayrıca Ankara'dan yürütülen çalışmaları sevk etmek için AFAD Müdahale Daire Başkanı da bölgeye sevk edildi." bilgisine yer verildi. Bu arada, çığ altında kalan AFAD Van İl Müdürü Osman Uçar kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

İçişleri Bakanı Soylu çığ bölgesinde

Öte yandan, İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, telefonla görüştüğü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan çığ ve arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili bilgi aldığı belirtildi. Bu arada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'dan helikopterle çığ bölgesine geçti.