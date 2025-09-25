Vatandaşın enflasyon beklentisi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

25.09.2025 11:33:180
Yıllık enflasyon beklentileri, eylülde piyasa katılımcıları, reel sektör ve hane halkı için geriledi.

Buna göre, eylülde 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,59 puan azalarak yüzde 22,25'e, reel sektör için 0,90 puan azalarak yüzde 36,80'e ve hane halkı için 1,08 puan azalarak yüzde 52,99'a geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı bir önceki aya göre 0,20 puan azalarak yüzde 27,35 olarak kayıtlara geçti.

Maliyetleri düşürmek için 13 bin kişiyi işten çıkaracak

Küresel borç 2. çeyrekte rekor seviyeye ulaştı

ABD'nin ikinci çeyrek büyüme verisi açıklandı

Makine ihracatının "Küresel Vitrini" için geri sayım

Merkez Bankası rezervleri artış gösterdi

KKM bakiyelerindeki düşüş devam ediyor

