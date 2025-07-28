TCMB Anketi: Vatandaşın enflasyon beklentisi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hane halkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek elde edilen Sektörel Enflasyon Beklentileri çalışmasının sonuçlarını açıkladı.

Bankanın ankete ilişkin değerlendirmesi şöyle:

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Tüketici

Eğilim Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hane halkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edilmiştir.

2025 yılı Temmuz ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 1,2 puan azalarak yüzde 23,4 seviyesine, reel sektör için 0,8 puan azalarak yüzde 39,0 seviyesine gerilerken, hane halkı için 1,5 puan artarak yüzde 54,5 seviyesine yükselmiştir.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hane halkı oranı bir önceki aya göre 4,1 puan azalarak yüzde 26,6 seviyesinde gerçekleşmiştir.