Vatandaşlar 1 milyar dolar bozdurdu

Yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 29 Ocak haftası itibariyle 1 milyar doların üzerinde düşüş kaydetti. Böylelikle Ağustos 2020'den bu yana döviz mevduatlarında en sert düşüş izlendi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatları 29 Ocak haftası itibariyle 1 milyar doların üzerinde düşüş kaydetti. Böylelikle Ağustos 2020'den bu yana döviz mevduatlarında en sert düşüş izlendi

Son veriler ekonomi kamuoyunun gündeminde ilk sıralarda yer alan konulardan biri olan ters dolarizasyonla ilgili pozitif sinyaller verdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre 29 Ocak haftası itibariyle yurtiçi yerleşiklerin Döviz mevduatı 1,1 milyar düşüşle 235 milyar 56 milyon dolar seviyesine geriledi.

Bireylerin döviz mevduatı ilgili haftada 487 milyon dolar gerilerken yeniden 150 milyar doların altına düştü. Tüzel kişilerin döviz mevduatı ise 563 milyon dolar geriledi.

Yılbaşından bu yana döviz mevduatlarında 602 milyon dolarlık gerileme kaydedildi.

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın Bloomberg HT yayınında tasarruf sahiplerinin Türk Lirası'na döndüğüne yönelik işaretler olduğuna dikkat çekmişti.