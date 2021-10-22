VavaCars 50 milyon dolar yatırım aldı

Online ikinci el araç alım-satım platformu, 50 milyon dolar yatırım fonuyla Türkiye ve Pakistan'da büyümeye devam ediyor.

Türkiye’de yerleşik online ikinci el araç alım-satım platformu, Türkiye ve Pakistan'daki faaliyetlerini daha fazla büyütmek için 50 milyon dolar yatırım topladı. B Serisi yatırım turuna, Duquesne Family Office LLC (kurucusu Stanley F. Druckenmiller), kurucu yatırımcı Vitol ve ayrıca yeni bir yatırımcı daha katıldı.

Türkiye’nin lider akaryakıt dağıtım şirketi Petrol Ofisi ile yakın iş birliği içinde çalışan VavaCars, Nisan 2019'da pazara girmesinden bu yana 10.000'den fazla aracın alım satımını yapmış olup çalışan sayısını 300 kişiye yükseltti. Şirket, hem toptan hem perakende satış tarafında bireysel müşterilerden satın aldığı en iyi araç portföyüyle Brüt Emtia Değerini (GMV) her ay bir önceki aya göre ortalama yüzde 30 oranında arttırmakta.

Aldıkları yatırımla ilgili konuşan VavaCars Kurucu Ortağı ve CEO’su Lawrence Merritt, “Misyonumuz, dünyanın en güvenilir ikinci el araç alım satım platformunu oluşturmak ve herkesin endişe duymadan araç alıp satmasını kolaylaştırmak. Aldığımız bu yatırımla müşterilerimiz için icat etmeye, basitleştirmeye ve ezber bozan yenilikler yapmaya devam edeceğiz. Pazara girdiğimiz günden bu yana geçen iki buçuk yılda Türkiye'deki tüm online satışların %90'ını gerçekleştirerek Türkiye'deki bireysel müşteri segmentiyle yapılan alım-satımların lideri olduk. Bu durum, modelimizin gücünü ve pazardaki büyük fırsatı göstermektedir.”

VavaCars, ikinci el otomotiv sektörüne güven, şeffaflık ve kolaylık getirmeyi hedefliyorr. Müşteriler, VavaCars’ın online değerleme aracını kullanarak Türkiye'de genellikle Petrol Ofisi istasyonlarında konumlanmış Müşteri Merkezlerinden birinde yapılan fiziki ekspertiz ile araçlarını anında nakit olarak satabiliyor.

VavaCars, bayilere yönelik düzenli olarak yaptığı online ihale satışlarına ek olarak yakın zamanda, iş modelini dijital çağın dinamikleriyle buluşturarak online araç satış hizmetine başlamıştır. Tüketicilerin bir galeriye gitmesine gerek kalmadan tamamen online olarak araç satın almasına olanak sağlayan hizmet ücretsiz eve teslim olanağı sunuyor. Satılan tüm araçların detaylı ekspertiz kontrolü ve yenileme işlemlerinden geçirilmesinin yanı sıra, sunulan 14 gün iade imkanı ve 3 ay garanti ile müşterilerin içi rahat ediyor.

Araç satın alma deneyimini kökten değiştiren VavaCars aldığı yatırımı teknoloji platformunun, fiziksel altyapısının ve markasının gelişimini hızlandırmak için kullanacak.

VavaCars gelecekte, kurucu yatırımcısı Vitol'un akaryakıt istasyon ağından yararlanarak yeni pazarlara açılmayı hedeflemektedir.