Venus Williams'tan 20 yılı aşkın süredir bir ilk

Venus Williams, yıllar öncesine dönerek muhteşem bir performans sergiledi ve DC Open'ın son 16 turuna yükseldi.

23.07.2025 16:12:170
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Venus Williams'tan 20 yılı aşkın süredir bir ilk

45 yaşındaki Williams, Martina Navratilova'nın 2004 yılında 47 yaşındayken Wimbledon'ın ilk turunda kazandığı zaferden bu yana WTA Turu'nda tekler maçı kazanan en yaşlı oyuncu oldu.

Williams, Pazartesi günü Hailey Baptiste ile birlikte DC Open'da çiftler galibiyeti elde etmesinin ardından iki gün içinde ikinci tur galibiyetini elde etti.

Williams, maçtan sonra "Biliyorsunuz, bu ilk adım ve ilk maç her zaman son derece zordur" dedi. 

Willams "Bu kadar uzun bir aradan sonra ilk maçı oynamanın ne kadar zor olduğunu tarif edemem. Maça girerken kazanma yeteneğim olduğunu biliyorum, ama asıl mesele kazanmak. Bu yüzden en iyi sonuç, iyi bir maç oynamak ve kazanmaktır. Burada arkadaşlarımla, ailemle, sevdiğim insanlarla ve hayranlarımla birlikteyim. Onları seviyorum ve onlar da beni seviyor. Bu yüzden bu gerçekten güzel bir geceydi" ifadelerini kullandı.

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