Vergi beyanname ve ödeme süreleri uzatıldı

Gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilmesi ile tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

3.05.2021 14:50:000
Paylaş Tweet Paylaş
Vergi beyanname ve ödeme süreleri uzatıldı

3 Mayıs 2021 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlığa iletilen talepler ve sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması nedeniyle 17 Mayıs gün sonuna kadar verilmesi gereken 2021 yılı birinci geçici vergi dönemine (ocak-şubat-mart) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin uzatılması kararlaştırıldı.

Buna göre, söz konusu beyannamelerin verilmesi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 31 Mayıs Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldı.

Söz konusu uzatma, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsıyor.

Paylaş:
Paylaş Tweet Paylaş

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Türk kozmetik markasından global başarı

Türk kozmetik markasından global başarı

Istanbul Jewelry Show, 50. kez kapılarını açacak

Istanbul Jewelry Show, 50. kez kapılarını açacak

Darüşşafaka'da uzaktan eğitim alan 100 çocuğa destek

Darüşşafaka'da uzaktan eğitim alan 100 çocuğa destek

Otokar, cirosunu yüzde 91 artırdı

Otokar, cirosunu yüzde 91 artırdı

Global Yatırım Holding, bedelli sermaye artırımına gidiyor

Global Yatırım Holding, bedelli sermaye artırımına gidiyor

Canik Güney Amerika ve Güneydoğu Asya’da da büyüyor

Canik Güney Amerika ve Güneydoğu Asya’da da büyüyor

Yorum Yaz