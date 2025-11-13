"Vergi ve SGK borçları daha düşük faizle taksitlendirilebilecek"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı ve taksitlendirmelerde uygulanan tecil faiz oranlarının düşürüldüğünü belirterek, "Vergi ve SGK borçları daha düşük faizle taksitlendirilebilecek" ifadesini kullandı.

13.11.2025 15:24:100
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından gecikme zammı ve tecil faizi oranlarında yapılan değişikliklere ilişkin paylaşımda bulundu.

Kamu alacaklarına uygulanan gecikme zammı ve taksitlendirmelerde uygulanan tecil faiz oranlarının düşürüldüğüne dikkati çeken Şimşek, "Vergi ve SGK borçları daha düşük faizle taksitlendirilebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemelerle kamu alacaklarının süresinde ödenmemesi nedeniyle uygulanan aylık gecikme zammı yüzde 3,7'ye, kamu alacaklarının tecili ve taksitlendirilmesi halinde uygulanan yıllık faiz de yüzde 39'a indirildi.




