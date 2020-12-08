Veri analistleri Data’Speak’te buluşuyor

ODTÜ İstatistik Topluluğu tarafından düzenlenen “Data Speak at Data’s Peak!” etkinliği, 12-13 Aralık tarihlerinde online olarak düzenlenecek. Etkinlikte Google, Nielsen, Pepsico, STM, Commencis, TAI, Barty, armut.com ve sahibinden.com gibi tanınmış firmaların veri analistleri konuşmalar yapacak.

ODTÜ İstatistik Topluluğu’ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Hem yurt içinden hem de yurt dışından katılacak olan konuşmacılar "Google, Nielsen, Pepsico, STM, Commencis, TAI, Barty, armut.com ve sahibinden.com" gibi prestiji şirketlerde Data Scientist unvanı ile çalışmaktadır. İçlerinde senior ve expert pozisyonlarda olanlar da mevcut olup konuşmacılarımız bizlere mesleki tecrübelerini aktaracak ve kongreye Youtube üzerinden katılanların sorularını da yanıtlayacaklardır. Google'da çalışan konuşmacımızla da diğer konuşmacılarımızdan farklı olarak daha çok Google ve bunun gibi büyük şirketlere ulaşmanın imkânsız olmadığını ve bu konuda motivasyonlu olmak gerektiği ile ilgili bir oturum düzenlenecektir. Ek olarak bu şirketlerden katılacak olan çeşitli konuşmacılarımız da çalışmakta oldukları şirketlerin mülakat süreçlerinde izlenen prosedürleri ve çalışma ortamları hakkındaki bilgi ve tecrübelerini paylaşacaklardır.

Etkinlik 12-13 Aralık tarihlerinde saat 13.00-18.00 arasında olup, ücretsiz ve sertifikalıdır. Katılmak için formu doldurup discord uygulaması üzerinden server’ımıza katılmanız yeterlidir. Form linki: https://dar.vin/dataspeakform