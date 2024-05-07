Vestel Beyaz Eşya'nın temettü tarihi belli oldu

Vestel Beyaz Eşya, ödeme kararı aldığı net 0,6533 TL temettünün 29 Temmuz tarihinde yatırımcıların hesaplarına yatacağını duyurdu.

7.05.2024 10:35:370
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Vestel Beyaz Eşya'nın temettü tarihi belli oldu

Vestel Beyaz Eşya, şirket pay sahiplerinin hesaplarına 29 Temmuz'da tarihinde yansıyacak şekilde net 0,6533 lira kâr payı ödeyeceğini açıkladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'nu (KAP) yapılan açıklamada, "1.161.481.610 TL tutarındaki kâr payının (her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 0,7259 TL, net 0,6533 TL olmak üzere) 25 Temmuz 2024 tarihinde pay sahiplerine nakden ödenmesi ve bu hususların 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına; toplantıya katılan Yönetim Kurulu üyelerinin oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

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