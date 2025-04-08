Vestel CEO'su Güler görevden ayrılıyor: Atama açıklaması

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a üst yönetim değişikliği hakkında açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

1 Eylül 2023 tarihinden bu yana Vestel Şirketler Grubu CEO'su olarak görev yapan Sayın Ergün Güler, 9 Nisan 2025 tarihi itibarıyla mevcut görevinden ayrılacak olup 1 Mayıs 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Zorlu Holding A.Ş. Yurt Dışı İştirakler ve Yatırımlar Başkanlığı görevine atanmıştır. Vestel Şirketler Grubu CEO'luğu görevini, yeni bir atama gerçekleşene kadar, 9 Nisan 2025 tarihinden itibaren Zorlu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Sayın Ömer Yüngül üstlenecektir.