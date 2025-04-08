Vestel CEO'su Güler görevden ayrılıyor: Atama açıklaması

Vestel Şirketler Grubu CEO'su Ergün Güler görevinden ayrılıyor. Şirketin açıklamasına göre Güler, Zorlu Holding Yurt Dışı İştirakler ve Yatırımlar Başkanlığı görevine atandı.

8.04.2025 17:06:240
Paylaş Tweet Paylaş
Vestel CEO'su Güler görevden ayrılıyor: Atama açıklaması

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. bugün KAP'a üst yönetim değişikliği hakkında açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

1 Eylül 2023 tarihinden bu yana Vestel Şirketler Grubu CEO'su olarak görev yapan Sayın Ergün Güler, 9 Nisan 2025 tarihi itibarıyla mevcut görevinden ayrılacak olup 1 Mayıs 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Zorlu Holding A.Ş. Yurt Dışı İştirakler ve Yatırımlar Başkanlığı görevine atanmıştır. Vestel Şirketler Grubu CEO'luğu görevini, yeni bir atama gerçekleşene kadar, 9 Nisan 2025 tarihinden itibaren Zorlu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Sayın Ömer Yüngül üstlenecektir.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Hazine iki tahvil ihalesinde yaklaşık 102,8 milyar lira borçlandı

Hazine iki tahvil ihalesinde yaklaşık 102,8 milyar lira borçlandı

Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

Dünyanın en zengin şehirleri: İstanbul da listede

TCMB Başkanı Karahan: Enflasyondaki düşüş sürüyor’

TCMB Başkanı Karahan: Enflasyondaki düşüş sürüyor’

Sipay, 78 milyon dolar yatırım aldı

Sipay, 78 milyon dolar yatırım aldı

Erikli ve Pınar Su hakkında soruşturma: Savunma alındı

Erikli ve Pınar Su hakkında soruşturma: Savunma alındı

Elon Musk'tan Trump'a 'tarifeleri geri çek' çağrısı

Elon Musk'tan Trump'a 'tarifeleri geri çek' çağrısı

Yorum Yaz