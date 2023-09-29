Vestel'den hisse satışı

Borsa İstanbul’da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 59,5-60 TL fiyat aralığından toplam 6,7 milyon TL nominal tutarlı satış işlemi yaptı.

Zorlu Holding, Vestel Elektronik'te 6,7 milyon TL nominal değerli pay satışı gerçekleştirdi.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Zorlu Holding 28 Eylül tarihinde, Borsa İstanbul’da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 59,5-60 TL fiyat aralığından toplam 6,7 milyon TL nominal tutarlı satış işlemi yaptı. Bu işlemle Zorlu Holding'in Vestel Elektronik sermayesindeki payı yüzde 56,08’e geriledi.