VFS Global, Brezilyalı CiX Citizen Experience’i satın aldı

Teknoloji hizmet sağlayıcısı VFS Global, Brezilya merkezli dijital ve fiziksel vatandaşlık hizmetleri sunan CiX Citizen Experience’in çoğunluk hissesini satın aldı.

14.05.2025 16:42:240
Paylaş Tweet Paylaş
VFS Global, Brezilyalı CiX Citizen Experience’i satın aldı

Dünya genelinde hükümetler ve vatandaşlar için güvenli ve etkili küresel hareketliliği destekleyen lider teknoloji hizmet sağlayıcısı VFS Global, Brezilya merkezli dijital ve fiziksel vatandaşlık hizmetleri sunan CiX Citizen Experience’in çoğunluk hissesini satın aldı.

CiX Citizen Experience CEO’su Sergio Rodrigues konuyla ilgili şunları söyledi: “VFS Global ile başlattığımız bu ortaklık, büyümemizi hızlandıracak. VFS Global’in sermayesi, teknolojisi, yetenekleri ve küresel erişimi sayesinde Latin Amerika’da ve ötesinde hızlıca genişleyebileceğiz. Bu iş birliği, CiX Citizen Experience’ın ölçeklendirme ve daha sezgisel, verimli ve erişilebilir kamu hizmetleri sunma yolculuğudur. Amacımız; vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, aynı zamanda hükümetlere çeviklik ve tasarruf sağlamaktır.”

VFS Global Kurucusu ve CEO’su Zubin Karkaria ise şunları söyledi: “Her iki şirkete de değer katacak olan bu stratejik öneme sahip satın alma işlemini tamamlamış olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu işlem, hem CiX Citizen Experience hem de VFS Global için değer yaratacak. VFS Global, 158 ülkede faaliyet göstermektedir. Ayrıca, 69 hükümet müşterisine hizmet vermekte ve 153 farklı milletten yaklaşık 13.000 kişilik bir iş gücüne sahiptir. Tüm bu erişim ve teknolojik kabiliyetler, CiX Citizen Experience’ın bir sonraki büyüme aşamasında küresel bir güç merkezi haline gelmesi için zemin hazırlayacak. Ortaklığımız, dünya genelinde vatandaşlık hizmetlerini dönüştürecek, verimlilik ve kapsayıcılığı artıracak. Bu, VFS Global’in vatandaşların yaşam kalitesini artıran yenilikçi çözümlere ve hükümetlere olan güveni yeniden inşa etme konusundaki kararlılığını göstermektedir.”


Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Trump: Putin Türkiye'de olmamı istiyor

Trump: Putin Türkiye'de olmamı istiyor

Kazancı Holding YK Başkanı Cemil Kazancı'nın yeni dönem hedefleri

Kazancı Holding YK Başkanı Cemil Kazancı'nın yeni dönem hedefleri

SabancıDx ve Bulutistan liderlik yolu haritasını paylaştı

SabancıDx ve Bulutistan liderlik yolu haritasını paylaştı

Çelik sanayi ile yeşil dönüşüm ekosistemi İstanbul’da buluştu

Çelik sanayi ile yeşil dönüşüm ekosistemi İstanbul’da buluştu

Ünlü İngiliz markası 1700 kişiyi işten çıkaracak

Ünlü İngiliz markası 1700 kişiyi işten çıkaracak

BİM güncellenen temettü rakamlarını duyurdu

BİM güncellenen temettü rakamlarını duyurdu

Yorum Yaz