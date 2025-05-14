VFS Global, Brezilyalı CiX Citizen Experience’i satın aldı

Dünya genelinde hükümetler ve vatandaşlar için güvenli ve etkili küresel hareketliliği destekleyen lider teknoloji hizmet sağlayıcısı VFS Global, Brezilya merkezli dijital ve fiziksel vatandaşlık hizmetleri sunan CiX Citizen Experience’in çoğunluk hissesini satın aldı.

CiX Citizen Experience CEO’su Sergio Rodrigues konuyla ilgili şunları söyledi: “VFS Global ile başlattığımız bu ortaklık, büyümemizi hızlandıracak. VFS Global’in sermayesi, teknolojisi, yetenekleri ve küresel erişimi sayesinde Latin Amerika’da ve ötesinde hızlıca genişleyebileceğiz. Bu iş birliği, CiX Citizen Experience’ın ölçeklendirme ve daha sezgisel, verimli ve erişilebilir kamu hizmetleri sunma yolculuğudur. Amacımız; vatandaşların hayatını kolaylaştırmak, aynı zamanda hükümetlere çeviklik ve tasarruf sağlamaktır.”

VFS Global Kurucusu ve CEO’su Zubin Karkaria ise şunları söyledi: “Her iki şirkete de değer katacak olan bu stratejik öneme sahip satın alma işlemini tamamlamış olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu işlem, hem CiX Citizen Experience hem de VFS Global için değer yaratacak. VFS Global, 158 ülkede faaliyet göstermektedir. Ayrıca, 69 hükümet müşterisine hizmet vermekte ve 153 farklı milletten yaklaşık 13.000 kişilik bir iş gücüne sahiptir. Tüm bu erişim ve teknolojik kabiliyetler, CiX Citizen Experience’ın bir sonraki büyüme aşamasında küresel bir güç merkezi haline gelmesi için zemin hazırlayacak. Ortaklığımız, dünya genelinde vatandaşlık hizmetlerini dönüştürecek, verimlilik ve kapsayıcılığı artıracak. Bu, VFS Global’in vatandaşların yaşam kalitesini artıran yenilikçi çözümlere ve hükümetlere olan güveni yeniden inşa etme konusundaki kararlılığını göstermektedir.”



