VFS Global'de önemli atama

VFS Global Sertan Aslantürk’ü Türkiye ve Azerbaycan Ülke Direktörü olarak atadı.

Bu görev kapsamında Sertan Aslantürk, VFS Global’in Türkiye ve Azerbaycan’daki operasyonlarını, müşteri ve başvuru sahipleriyle ilişkileri de kapsayacak şekilde yönetecek. Son yıllarda yurt dışı seyahatlerdeki artış, yıl boyunca vize hizmetlerine olan talebi yükseltmiş ve bunun sonucunda VFS Global’in hizmet verdiği müşteri hükümetlerinin ve vize merkezleri ağının bu bölgelerde genişlemesine yol açtı. Bu gelişmeler, şirketin bölgeye olan stratejik odağını daha da artırdı.

Yeni görevi hakkında konuşan Türkiye ve Azerbaycan Ülke Direktörü Sertan Aslantürk şunları söyledi: “Türkiye ve Azerbaycan Ülke Direktörü olarak bu görevi üstlenmekten onur ve heyecan duyuyorum. Bu görevde, yetenekli ekiplerimiz, iş ortaklarımız ve tüm paydaşlarımızla yakın çalışarak güçlü temelimiz üzerine inşa etmeyi, yeniliği teşvik etmeyi ve bu önemli pazarlarda müşteri hükümetlerimize ve başvuru sahiplerine üstün hizmet sunmayı dört gözle bekliyorum. Amacımız, operasyonlarımızı sürekli geliştirmek ve VFS Global’in genel başarısına önemli katkılar sağlamaktır.”

Ekim 2023’te VFS Global’e katılan Sertan Aslantürk, o tarihten bu yana gösterdiği olağanüstü performans ve mükemmeliyete olan bağlılığıyla dikkat çekmiş; “kurum-öncelikli” yaklaşımı ve katkı sağlama isteği, liderlik sorumluluğu ve şirketin ortak hedeflerine bağlılığını açıkça ortaya koymuştur.