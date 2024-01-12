VİOP'ta, 4 şirkete yeni vade açılmayacak

Borsa İstanbul'da, halen işlem görmekte olan Ocak, Şubat ve Mart 2024 vade aylarına ait sözleşmeler ise vade sonu tarihlerine kadar işlem görmeye devam edecek.

12.01.2024 09:40:100
Paylaş Tweet Paylaş
VİOP'ta, 4 şirkete yeni vade açılmayacak

Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem görmekte olan EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret AŞ, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret AŞ ve Şekerbank TAŞ'nin pay vadeli işlemlerinde yeni vade ayların işleme açılmayacağını duyurdu. 

Borsa İstanbul, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) VİOP'ta işlem gören şirketlere ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, VİOP'ta işlem görmekte olan EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret AŞ, İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret AŞ ve Şekerbank TAŞ'nin pay vadeli işlemlerinde yeni vade aylar işleme açılmayacak.

Halen işlem görmekte olan Ocak, Şubat ve Mart 2024 vade aylarına ait sözleşmeler ise vade sonu tarihlerine kadar işlem görmeye devam edecek.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Asıl potansiyel ihracatta

Asıl potansiyel ihracatta

Finansman çıkmazına alternatif çözüm

Finansman çıkmazına alternatif çözüm

Avrupa'da şirket bakıyoruz

Avrupa'da şirket bakıyoruz

Koç'un büyük yolculuğu

Koç'un büyük yolculuğu

Kalıcı beğeni sırları!

Kalıcı beğeni sırları!

Beğeni liginde ne değişti?

Beğeni liginde ne değişti?

Yorum Yaz