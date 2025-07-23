Viral görüntü sonrası istifa eden CEO'nun halefi konuştu

Astronomer'ın kurucu ortağı ve geçici CEO'su Pete DeJoy, Coldplay konserinden sonra şirketin "Herkesin bildiği bir isim" haline geldiğini söyledi.

23.07.2025 17:11:170
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Viral görüntü sonrası istifa eden CEO'nun halefi konuştu

ABD'li teknoloji şirketi Astronomer'ın CEO'su Andy Byron, Coldplay konserinde şirketin insan kaynakları müdürü olan Kristin Cabot'la sarılırken dev ekranda görüntülenmişti. ABD medyası, Byron ve Cabot'nun başkalarıyla evli olduklarını ortaya çıkarttı. Viral olan görüntü sonrası CEO Byron istifa etti. Şirketin yeni CEO'sundan ise bir açıklama var...Pete DeJoy, şirketin beklenmedik şekilde medyanın odağına yerleştiğini kabul ederken, ekibine dayanıklılıkları için teşekkür etti.

DeJoy, Astronomer'ın “artık herkesin bildiği bir isim” olduğunu belirtti. DeJoy,  Byron'a da atıfta bulunarak “bunun böyle olmasını asla istemezdi” dedi ve artan ilgiyi “ekibimiz için alışılmadık ve gerçeküstü” olarak nitelendirdi.

DeJoy LinkedIn'dan yaptığı açıklamada Astronomer'in “hiçbir zaman zorluklardan kaçmadığını” belirtti. Açıklamasında “çalışanlarla ilgilenmeye ve müşterilere hizmet vermeye gönülden bağlılıkla” yaklaşacağını söyledi; ekibine “dayanıklılıkları” için teşekkür etti.

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