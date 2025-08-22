Virgosol'dan bilanço değerlendirmesi

Yazılım kalite kontrol ve güvencesi alanında ürünler geliştiren Virgosol, lokal pazardaki güçlü iş ortağı ağına ek olarak uluslararası iş birliklerini de artırarak global ölçekte büyümesini sürdürdü. 2025 yılının ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 2 kat daha geniş kitlelere ulaşan Virgosol gelirlerini de dolar bazında 2 katına çıkardı.

“Yapay zekâ destekli ürünlerle sektörde yeni standartlar oluşturacağız”





Virgosol Kurucu Ortağı ve Co-CEO’su Özgür Arzu Barbaros, yılın ilk yarısına ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Virgosol olarak, yalnızca lokal pazarda değil global ölçekte de büyüme ivmemizi koruyoruz. Yapay zekâ destekli amiral gemimiz RabbitQA ile uluslararası pazardaki konumumuzu daha da sağlamlaştırıyoruz. Dünya genelinde pek çok pazarlarda küçülme trendi yaşanırken, biz 2 kat daha geniş kitlelere ulaşarak markamızı güçlendirdik. Önümüzdeki dönemde hedefimiz, uluslararası pazarlarda daha derinlemesine bir varlık göstermenin yanı sıra yapay zekâ destekli ürünlerimizle sektörde yeni standartlar oluşturmak. Global açılım stratejimizi güçlü adımlarla uygulayarak, Virgosol’ü küresel ölçekte tercih edilen bir marka haline getirmekte kararlıyız.”