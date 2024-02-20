Vodafone ve DAMAC’tan 100 milyon dolarlık yatırım

Vodafone ve Edgnex Data Centres By DAMAC ortak girişimiyle yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla İzmir’de kurulacak veri merkezi, 6 Megawatt kapasiteye kadar ulaşacak.

Kurulacak veri merkezinin 2025’in ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Vodafone ve Edgnex Data Centres By DAMAC ortak girişimiyle yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımla İzmir’de kurulacak veri merkezi, 6 Megawatt kapasiteye kadar ulaşacak. Kurulacak veri merkezinin 2025’in ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Dijital altyapı sağlayıcılarından Edgnex Data Centres by DAMAC ile ortak girişim şirketi kuran Vodafone, bu ortaklık doğrultusunda İzmir’de yeni bir veri merkezi açacak. Yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırım yapılması öngörülen veri merkezinin 2025’in ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi hedefleniyor. Faaliyetlerine veri taşıma ve barındırma hizmetleriyle başlayacak olan merkez, uzun vadede 6 Megawatt kapasiteye kadar ulaşacak.

DAMAC ile kurdukları stratejik ortaklıktaki amaçlarını Türkiye’de ve diğer global pazarlarda veri merkezi tesisleri geliştirmek olarak ifade eden Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy bu kapsamda İzmir’de hayata geçecek ortak veri merkezi projesinin toplam yatırım tutarının 100 milyon dolara ulaşmasını öngördüklerini vurguluyor. Aksoy, “Gelecek hedeflerimizden biri de veri merkezi, bulut çözümleri, siber güvenlik, özelleştirilmiş mobil ağ ve IoT alanlarında yapacağımız yatırımlarla önümüzdeki 5 yıl boyunca katlanarak artan bir hızda büyümek. Yeni veri merkezimiz tamamlandığında teknoloji alanındaki yatırımlarımızın en güçlü halkalarından birini oluşturacak” ifadesinde bulundu.

Stratejik bir konumda yer alacak

Edgnex Data Centres by DAMAC Başkan Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Aqil Ali, Vodafone ile gerçekleştirilen ortak girişimin kendileri için büyük bir dönüm noktası olmasının yanısıra Türkiye’nin batı kıyısında büyüyen pazarda önemli bir dijital altyapı sağlayacak olmasının önemine de işaret etti.

İzmir; Avrupa, Afrika ve Asya'ya erişim sağlayan birçok deniz altı kablo geçiş istasyonuna yakın bir konumda bulunuyor. Bu stratejik konumu nedeniyle bölgede devam eden deniz altı kablo geliştirme çalışmaları, internet değişim noktaları ve içerik dağıtım ağı (CDN) sağlayıcıları açısından cazip hale geliyor. Türkiye ve Yunanistan’ı birbirine bağlayacak olan deniz altı kablo sistemi, İzmir’i Atina ve Girit’e bağlayacak. Bu sayede, veri merkezi müşterilerine yedekli bağlantı güzergahları sayesinde düşük gecikme süresiyle erişim hizmeti imkânı sağlanacak.