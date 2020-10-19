Vodafone'dan "nesnelerin interneti" araştırması

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, araştırmaya katılan işletmelerin yüzde 87’si gelecekteki başarılarında en önemli etkenin nesnelerin interneti olacağını belirtti. İşletmelerin yüzde 82’si de nesnelerin internetini kullanmaya başladıktan sonra gelirlerini artırırken, yüzde 81’i pazar paylarını büyüttü.

50’yi aşkın ülkede 100 milyon nesneye hayat veren, araştırma şirketi Gartner tarafından nesnelerin interneti alanında 6 kez üst üste dünya lideri seçilen Vodafone, bir yandan işletmelere verimlilik ve tasarruf sağlayan çözümler sunarken bir yandan da her ölçekten işletmenin geleceğe hazırlanmasına rehberlik ediyor.

İşletmelerin dijital iş ortağı Vodafone Business, pandemi sürecinde işletmelerin iş süreçlerinde yaşanan değişimi ve geleceğe nasıl hazırlandıklarını araştırdı. Avrupa, ABD, Asya ve Afrika'daki her ölçekten ve sektörden şirketlerle yapılan ve nesnelerin interneti ile iş stratejisi, dayanıklılık ve başarı arasındaki ilişkileri inceleyen 2020 IoT Spotlight araştırması, pandemi sürecinde nesnelerin internetinin işletmelerin geleceğe hazırlanmaları için hayati önem taşıdığını ortaya koydu.

Araştırma, pandemi sürecinin iletmelerin çalışma şekillerini ve önceliklerini değiştirmeye zorladığını gösterdi. Araştırmaya katılan işletmelerin yüzde 77’si nesnelerin interneti projelerini hızlandırdığını belirtti. Nesnelerin interneti sayesinde işletmeler hem gelirlerinde hem pazar paylarında artış sağlarken, müşteri deneyimi ve çalışan üretkenliğinde ciddi artışlar yakaladı.

Nesnelerin internetini sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için önemli bir destek olarak gören işletmeler rekabette de öne geçmeyi başardı.

Araştırmaya katılan işletmelerin cevapları ise şöyle kaydedildi:

"Yüzde 87’si gelecekteki başarılarında en önemli etkenin nesnelerin interneti olacağını söyledi. Beş yıl içinde nesnelerin internetini benimsemeyen şirketlerin rekabette geride kalacağını vurgulayan işletmelerin yüzde 82’si bu teknolojiyi kullanmaya başladıktan sonra gelirlerini artırdı. Yüzde 81’i de pazar paylarını büyüttüğünü bildirdi. Yüzde 39'u müşteri taleplerini karşılama konusunda daha fazla esneklik kazandı. Yüzde 55'i işletme maliyetlerinin düştüğünü, yüzde 47'si sabit maliyetlerin azaldığını gördü.

Maliyetlerdeki ortalama düşüş yüzde 21 oldu. İşletmeler, nesnelerin interneti sayesinde çalışan üretkenliğini yüzde 49, iyileştirilmiş müşteri deneyimini yüzde 59 artırdı. İşletmelerin yüzde 87'si, nesnelerin internetinin benimsenmesinin bir sonucu olarak, temel iş stratejilerinin daha iyiye doğru değişim gösterdiğini, yüzde 88'i de dijital dönüşüm stratejilerini etkin kıldığını belirtti. Yüzde 81'i nesnelerin internetini ve sağladığı verileri yenilik yapmak için, Yüzde 84'ü bunları kurumsal sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için de kullanıyor. Yüzde 83'ü çevresel sürdürülebilirliklerini temelden iyileştirmek için nesnelerin internetinden yararlanıyor."

"İşletmeleri yeni döneme hazırlayan çözümler üretiyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, Kovid-19 salgının tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de iş süreçlerinde köklü değişimlere yol açtığını belirtti.

İşletmelerin bu değişime adapte olmaları için destek verdiklerini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

“Nesnelerin interneti, dirençli, daha esnek, değişime daha hızlı adapte olup hızlı aksiyon almak isteyen işletmeler için temel bir teknoloji olduğunu kanıtladı. Bir yandan işletmelerin düşünme ve çalışma şekillerini değiştiriyor bir yandan da operasyonları yeniden tasarlama ve iş modellerini geleceğe hazırlama fırsatı sunuyor. Biz de Türkiye'de IoT odağında hayata geçirdiğimiz ve planladığımız birçok önemli yatırımla ülkemizdeki tüm sektörlerin dijitalleşmesini hedefliyoruz.

İstanbul’da kurduğumuz İTÜ Vodafone Future Lab’de nesnelerin interneti ve diğer yeni nesil teknolojilerden yararlanarak pek çok alanda kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçlarına uygun, terzi usulu çözümler üretiyoruz. Bu çözümlerimizle salgın sürecinde de işletmelerimizin iş sürekliliğini sağlıklı ve güvenli bir şekilde sağlamalarına destek oluyoruz. Red Kontrol çözümümüzle işletmelerin üretimden enerji ve makine takibine kadar tüm iş süreçlerini uzaktan takip ederek yönetmelerini ve kesintisiz sürdürmelerini sağlıyoruz. Termal Kamera ve Çalışan Güvenli Mesafe Takip çözümü gibi çalışan sağlığını ön planda tutan çözümlerimiz işletmelerin en önemli ihtiyaçlarından birine cevap veriyor."

Şahin, "Hem çiftçiler hem Türkiye’nin önde gelen tarım ve gıda şirketleri de pandemi sürecinde üretimin aksamaması, tarladan son tüketiciye zincirin kesintiye uğramaması için Dijital Tarım İstasyonu çözümümüzü kullanıyor. Üretimden ilaçlamaya, gübrelemeden makine planlamasına kadar tüm süreçleri takip eden Dijital Tarım İstasyonumuz ile tarımsal üretimde kalite ve verimi artırıyorlar. Vodafone Business olarak Vodafone Grubu’nun IoT alanında dünya liderliğinden aldığımız güçle işletmelerin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.