Volkswagen, Türkiye yatırımından vazgeçti

VW'nin Çarşamba günkü e-posta açıklamasında "Küresel otomobil talebindeki düşüş kapasite artırımını bugünün perspektifinden gereksiz bir hale getiriyor." dendiği belirtildi. Buna göre VW, mevcut tesislerinde üretim artışına gidecek.

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi geçen yıl bölgede artan jeopolitik gerginliğin ardından projeyi askıya almıştı. Sonrasında ise koronavirüs pandemisinin patlak vermişti.

Şirketin yeni ortama uyum için bütün planlarını gözden geçirdiği belirtilen mektupta, yatırımı durdurma kararının sadece “covid-19 salgınının yarattığı ekonomik ortam ve düşen satışlar nedeniyle” alındığının altı çizilerek şunlar kaydedildi:

“VW Grubu bu ortama bakarak, Uluslar arası otomotiv pazarındaki değişen duruma uyum sağlamak istiyor. Bu maalesef Manisa'daki yeni üretim tesisi projesini de etkileyecek. Bu projeyi kararlılıkla güçlü bir şekilde destekledik. Türkiye pazarının orta ve uzun vadeli durumuna kesinlikle inanıyoruz. ..Ancak şimdi covid-19 salgınının küresel pazardaki satışlara etkisini, yıllık büyüme ve otomotiv sanayii satışlarına yönelik ortamı değiştirdiğini kabul etmeliyiz. Önümüzdeki yıllarda sadece satışlardaki düşüşü telafi etmeye çalışacağız. .. VW açısından gelecek birkaç yıl için ek üretim tesisleri gerekli değil. Küresel bir şirket olarak uluslar arası gelişmeleri dikkate almamız gerekiyor. VW Yönetim Kurulu, yeni bir üretim tesisi için önceki planları askıya almayı kararlaştırdığından, tüm araç projeleri öngörülebilir gelecek için ve korona krizinin etkisi gerçekleşene kadar mevcut üretim tesislerinde üretilecek. Otomotiv pazarlarındaki mevcut gelişmeler göz önüne alındığında, bu alabileceğimiz tek karardır."