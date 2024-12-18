Volkswagen'in hisse aldığı şirket

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Kanada'da batarya hücreleri için ham madde temin eden Patriot Battery Metals şirketinin hisselerinin bir bölümünü satın aldığını duyurdu.

18.12.2024 15:10:250
Paylaş Tweet Paylaş
Volkswagen'in hisse aldığı şirket

Volkswagen Group'tan yapılan açıklamada, 48 milyon dolar karşılığında Kanadalı Patriot Battery Metals'in yüzde 9,9'luk hissesinin devralındığı belirtildi.

Volkswagen'in batarya iştiraki PowerCo ve Patriot Battery Metals arasındaki anlaşma, 100 bin ton lityum içeren spodumen konsantresinin 10 yıl boyunca tedarikini de içeriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Volkswagen Group Teknolojiden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Thomas Schmall, söz konusu yatırımın tamamen elektrikli geleceğe giden yolda bir "kilometre taşı" olduğunu belirterek, "Patriot Battery Metals ile çalışarak sadece yenilikçi, sürdürülebilir batarya hücreleri için önemli ham maddeleri güvence altına almakla kalmıyor, aynı zamanda Kuzey Amerika'daki taahhüdümüzü de güçlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Ülker kuru yemiş ve meyve bar pazarına girdi

Ülker kuru yemiş ve meyve bar pazarına girdi

Ocak ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı

Ocak ayı enflasyon beklenti anketi açıklandı

Seranit Granit halka arzında talep toplama sürüyor

Seranit Granit halka arzında talep toplama sürüyor

Politika Faizini 9 ayda 6 kez düşüren merkez bankası

Politika Faizini 9 ayda 6 kez düşüren merkez bankası

Borsa İstanbul'da gong Mopaş için çaldı

Borsa İstanbul'da gong Mopaş için çaldı

2024'ün en çok satan oyunları belli oldu

2024'ün en çok satan oyunları belli oldu

Yorum Yaz