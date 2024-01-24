Volvo’nun elektrikli araçlarını FANUC robotları üretecek

Bu tesisler arasında, Volvo’nun yalnızca elektrikli araçlar üreten ilk tesisi de yer alacak.

Sürdürülebilirliğe odaklanan dünyanın en büyük endüstriyel robot üreticisi Japonya merkezli FANUC, büyüme hedefleri doğrultusunda bir yeni iş birliği daha gerçekleştirdi. Farklı sektörlerden birçok markanın fabrika otomasyonunu endüstriyel robotlarıyla üretken haline getiren marka, dünyanın en büyük otomobil üreticileri arasında yer alan Volvo Cars ile sözleşme imzaladı. FANUC, bu kapsamda Avrupa, Asya ve Amerika'daki yeni akü üretim tesisleri de dahil olmak üzere modern bir otomobil üretim tesisinde yer alan çeşitli üretim atölyeleri için endüstriyel robotlar sağlayacak.

Volvo’nun elektrikli araç üretimindeki partneri FANUC

Günümüzde endüstriyel robotların tüm dünyadaki otomobil ve otomotiv parçaları üreten fabrikaların üretim verimliliğine büyük katkı sağladığını ifade eden FANUC Türkiye Genel Müdürü Teoman Alper Yiğit, “Otomotiv sektörüne özel sunduğumuz 0.5 kg’dan 2.300 kg’a kadar kaldırma kapasitesine sahip robotlarla insan-makine iş birliğini artırıyoruz. Bu alanda faaliyet gösteren dünyanın önde gelen firmalarıyla çözüm ortaklığını sürdürürken robotlarla sürecin birçok farklı aşamasında üretime destek oluyoruz. FANUC Global’in bu anlamda dünyanın sayılı otomobil üreticilerinden biri olan Volvo ile yaptığı sözleşme de çok anlamlı. Fabrika otomasyonunda uzun vadeli bir ortak arayan Volvo ile otomotiv endüstrisinin geleceğini birlikte şekillendireceğimiz için gurur duyuyoruz. Nitekim Volvo 2030 yılında tamamen elektrikli araç satmayı planlayan, 2040 itibarıyla da bütün fabrikalarının tamamen karbon nötr olmasını amaçlayan bir şirket” dedi.

FANUC’tan Volvo fabrikasına ilk etapta 700’den fazla robot tedariki

Robotların Volvo’nun üretim hatlarına en iyi şekilde entegre edilmesini sağlamak için FANUC’un uzman mühendislerden oluşan ekibin tüm üretim zincirini kapsayan geniş bir uygulama yelpazesi için özel donanım ve yazılım çözümleri geliştirdiğini belirten Yiğit, sözlerine şöyle devam etti: “İlk aşamada Volvo’nun ilk araçlarını 2026'da üretim hattından çıkmasını beklediği Slovakya’daki yeni bir üretim tesisine 700’den fazla robot tedarik edilecek. Bu tesis aynı zamanda Volvo’nun yalnızca elektrikli araçlar üreten ilk tesisi olacak. Aynı aşamada markanın Belçika ve Çin’deki tesislerine de tedarik sağlanacak. FANUC robotlarının az enerji tüketmesi, son derece dayanıklı olması ve sınırsız bir süre boyunca bakımdan yararlanması, bizi sürdürülebilir bir şekilde çalışmak isteyen şirketler için cazip bir ortak haline getiriyor.”