Wellness paketi sunan işveren tercihte öne çıkıyor

Son dönemde şirketlerin kurumsal esenlik paketi talebinde önemli bir artış olduğunu söyleyen HiDoctor CEO’su Ahmet Bal, “İşveren, çalışanların iş ve özel yaşamları arasında denge sağlayacak politikalar üretmeye başladı. Çünkü çalışanın zihin sağlığını teşvik etmenin, şirketin başarısı için kritik faktör olduğu kanıtlandı” diyor.

İş hayatındaki rekabet koşullarının ağırlaşması, kuşaklar arasındaki çatışmanın artması, global ekonomik dalgalanmalar, pandemiyle gelen gelecek kaygısı ve yalnızlaşma, çalışanların zihin sağlığını ve

psikolojik dayanıklılığını azalttı. Bunu fark eden şirketler, sadece maddi kaynaklara değil insan sermayesine de önem vermeye başladı. Amerikan Psikoloji Derneği’nin verilerine göre, çalışanların yüzde 81’i çalışacakları şirketi seçerken şirket yönetiminin çalışanlarının zihin sağlığına yatırımı teşvik etmesinin önemli bir karar verme sebebi olduğunu belirtiyor. Araştırmalar, çalışan mutluluğu için ideal koşullar oluşturulduğunda iş verimliliğinin yüzde 20 oranında arttığını ortaya koyuyor. Bu nedenle 2021 yılında 54,1 milyar dolara ulaşan kurumsal esenlik (wellness) pazarının 2028 yılına kadar 93 milyar doları bulması öngörülüyor.

TERZİ İŞİ ESNEK YAN HAKLAR DÖNEMİ

2021 yılından bu yana bireylere ve kurumlara online psikolojik danışmanlık, diyetisyenlik ve fitness hizmeti veren HiDoctor CEO’su Ahmet Bal, son dönemde Türk şirketlerinin kurumsal esenlik paketi talebinde önemli bir artış olduğunu söylüyor. Bal, “İşveren, çalışanların iş ve özel yaşamları arasında denge sağlayacak politikalar üretmeye başladı. Çünkü çalışanın zihin sağlığının teşvik edilmesinin başarı için kritik faktör olduğu kanıtlandı. Bu nedenle esnek çalışma saatleri, uzaktan çalışma seçenekleri ve ebeveynlik izinleri gibi düzenlemelerin yanı sıra psikolojik destek, diyetisyen, pilates, yoga ya da fitness paketleri de yan haklar arasına girdi” diyor. Her çalışanın motivasyonunu etkileyen faktörlerin farklı olduğunu söyleyen Bal, bu nedenle kişiye özel program oluşturmanın önemine işaret ediyor. Bal, “Artık konfeksiyon yan haklar yerine terzi işi, çalışanın ihtiyaç ve taleplerine göre yan haklar oluşturan şirketler tercih sıralamasında öne çıkıyor” diyor.

“BİREYE YATIRIM KURUMA FAYDA SAĞLIYOR”

Yakın zamanda LinkedIn üzerinden üç bin 500 profesyonel çalışanla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre çalışanların yarıya yakınının motivasyon sorunu yaşadığına işaret eden eğitmen ve yazar Hülya Mutlu ise “Kurumların en kıymetli sermayesi insan. Pozitif yönelimli, zihinsel olarak güçlü insan kaynağına ciddi anlamda ihtiyaç duyan örgütlerin bu sermayeye yatırım yapması gerekir. Psikolojik sermaye geliştirilebilir, işlenebilir ve yönetilebilir bir olgudur” diyor.

ONLINE PLATFORMLARIN AVANTAJLARI

Pandemiyle birlikte pek çok uygulamanın online platformlara taşındığına vurgu yapan HiDoctor CEO’su Ahmet Bal online platformların avantajları şöyle sıralıyor:

ERİŞİLEBİLİRLİK

Online sağlık ve esenlik hizmetleri, herkesin kolayca erişebileceği bir seçenek haline geliyor. Geleneksel sağlık hizmetlerine erişimdeki zorluklar, özellikle de uzak bölgelerde veya nüfus yoğunluğunun az olduğu yerlerde yaşayanlar için online hizmetlerin değerini artırıyor.

GİZLİLİK VE MAHREMİYET

HiDoctor gibi platformlar üzerinden hizmet alanların danışmanlarıyla arasındaki ilişki, meslek etik ilkeleri gereği gizlilik anlaşmasıyla korunur. Hiçbir danışan, seans sırasında gerçek kimliğini açıklamak zorunda kalmaz ve platform üzerinden yapılan konuşmalar hiçbir şekilde kayıt altına alınmaz.

KOLAYLIK

Online sağlık ve esenlik hizmetleri, insanların kendi evlerinde veya iş yerlerinde rahatlıkla erişebilecekleri bir seçenek sunuyor. Randevu ve uzun bekleme süreleri olmadığından, bu hizmetler insanların zaman ve enerji tasarrufu yapmalarını sağlıyor.

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ HİZMETLER

Kişilerin sağlık ve esenlik ihtiyaçlarına özelleştirilmiş hizmetler sunulabilir ve bireysel sağlık durumlarına özgü çözümler sunulabilir.

PSİKOLOJİK SERMAYEYİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN YÖNTEMLER

Kurumların psikolojik sermayeyi güçlendirmek için pek çok yöntem uygulayabileceğine işaret eden eğitmen ve yazar Hülya Mutlu çalışanlara şu tavsiyelerde bulunuyor:

HEDEFLER

“Hedeflerinizi tekrar gözden geçirin ve mevcut duruma uygun olarak yeniden düzenleyin. Navigasyon bile kafası karışınca ‘Rota yeniden oluşturuldu’’ diyorsa bizim de yolu kaybetmişlik hissine mağlup olmamamız gerekir. Umudu tazelemenin en kestirme yolu hedefleri kavramsallaştırmaktır. Özellikle yazarak çalışın.

POZİTİF DÜŞÜNCE

Pozitif düşünce ve bakış açısı geliştirin. Olumsuz düşünceler ve endişeler motivasyonu düşürebilir. Kendinize, ‘İyi giden neler var?’ sorusunu sorun ve liste yapın.

Kendinizi motive edecek kaynakları keşfedin. Kitaplar, videolar, konuşmacılar veya ilham verici kişileri takip ederek motivasyonunuzu artırabilirsiniz.

STRESLE BAŞA ÇIKMAK

Stresle başa çıkmanızı sağlamak, zihninizi berraklaştırmak ve motivasyonunuzu yeniden kazanmak için kendinize zaman ayırın. Durmak, meditasyon, egzersiz yapmak veya hobilerinize zaman ayırmak motivasyonunuzu artırabilir.

Aile üyeleri, arkadaşlar veya diğer destek kaynaklarıyla bağlantıya geçmek, duygusal olarak destek tazelemenize yardımcı olabilir.

GELİŞİM FIRSATLARI

Yeni beceriler öğrenmek, eğitim ve kurslara katılmak veya bir hobi edinmek, kendinizi ilerlemeye odaklanmış hissetmenizi sağlayabilir. Rutinler, disiplin sağlar ve motivasyonu artırabilir. Ara sıra yaptıklarımız değil, düzenli yaptıklarımız bizi dönüştürecek. Başa çıkamıyorsanız ve uzun süredir bu durumdaysanız psikolojik danışmanlık almaktan çekinmeyin.

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