WhiteBIT, Türkiye Genel Müdürü olarak Onur Turan’ı atadı

Avrupa’nın kripto varlık borsalarından WhiteBIT'in yaptığı açıklamaya göre, teknoloji ve dijital dönüşüm alanlarında 15 yılı aşkın deneyime sahip Onur Turan, WhiteBIT TR’nin yeni Genel Müdürü oldu. Onur Turan’ın birikimiyle WhiteBIT TR’nin yerel finansal ekosistemle entegrasyonunu hızlandırması, regülasyon süreçlerine tam uyum sağlaması ve Türkiye pazarına özel kullanıcı odaklı ürün stratejileri geliştirmesi bekleniyor.

"WhiteBIT’in Türkiye vizyonuna liderlik edecek olmaktan heyecan duyuyorum”

Atamaya ilişkin değerlendirmede bulunan WhiteBIT TR Genel Müdürü Onur Turan şu açıklamalarda bulundu: “WhiteBIT, Avrupa merkezli köklü yapısı ve kullanıcı güvenliğini odağına alan yaklaşımıyla Türkiye’de uzun vadeli ve sürdürülebilir bir büyüme stratejisi izlemektedir. Regülasyonların netleşmeye başladığı bu kritik dönemde, WhiteBIT Türkiye’nin şeffaflık, güvenilirlik ve yerel finansal ekosistemle tam uyum ilkeleri doğrultusunda büyüme sürecine liderlik edecek olmaktan memnuniyet duyuyorum”