Wtatil ile Salam Air arasında işbirliği anlaşması

Türkiye’den dünyaya outgoing turlar düzenleyen B2B tur operatörü Wtatil, modern ve genç filosuyla dikkat çeken Umman merkezli havayolu şirketi Salam Air’in Türkiye’deki resmi ve tek yetkili temsilcisi oldu.

2018 yılında kurularak outgoing tur operatörü olarak hizmet vermeye başlayan Wtatil, Salam Air ile bir anlaşma imzaladı ve Umman merkezli havayolu şirketinin Türkiye’deki resmi ve tek yetkili temsilcisi oldu. İki marka arasındaki imza töreni iş ortakları, sektör paydaşları ve medya temsilcilerinin katılımıyla Swissotel Bosphorus’ta gerçekleşti.

Turizm ve seyahat alanındaki uluslararası işbirliği kapsamında, taraflar Salam Air’ın 2024 için yolcu sayısı ve ciro bazlı 10 kat büyüme hedefinde mutabık kaldıklarını duyurdu. Umman’ın düşük maliyetli genç havayolu şirketi Salam Air, 2017 yılında hava sahasına girdi. Umman'ın başkenti Muskat'tan çeşitli iç ve dış hatlara hizmet veriyor. Modern ve genç filosuyla dikkat çekiyor; filosunda 6 Airbus A320neo, 7 Airbus A321neo ve 1 Airbus A321 olmak üzere toplam 14 uçak bulunuyor. Ağırlıklı olarak Orta Doğu ve Asya'daki çeşitli destinasyonlara seferler düzenleyen Salam Air, Türkiye’ye ilk uçuşunu 2019 Temmuz ayında yapmıştı. Salam Air, uygun fiyatlarla seyahat etmek isteyen yolcular için İstanbul, Trabzon, Bangkok, Phuket, Colombo gibi popüler destinasyonların yanında Hindistan ve Asya’da birçok noktaya, Almanya ve Arnavutluk gibi ülkelere alternatif bir uçuş seçeneği sunuyor.

İstanbul’da Salam Air ofisi de açıldı

İşbirliğiyle birlikte; bundan böyle Türkiye pazarından tüm Salam Air biletlemeleri ve programları Wtatil üzerinden yapılacak. Taraflar arasında, Türkiye’den haftada İstanbul çıkışlı 7 sefer, Trabzon çıkışlı 2 sefer gerçekleşmesi ve bu uçuşların geliştirilmesi yönünde de anlaşmaya varıldı. Wtatil Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Saray, Salam Air’la işbirliğine dair şu açıklamayı yaptı: ‘’Bu anlaşmadan dolayı çok mutluyuz, heyecanlıyız. Salam Air’i Wtatil üzerinden Türkiye’deki tüm acenteler ağı ile tanıştıracağız. Salam Air artık hem münferit biletlerde hem de tur paketlerinde daha fazla görünür olacaktır. Şişli Esentepe’de Salam Air’e ait ofisimizi de açtık; şu an tüm acente ve misafirlerimizin hizmetindeyiz. Bir güzel haberi daha paylaşmak isterim; aramızdaki bu işbirliğiyle Wtatil sadece Türkiye’de değil Arnavutluk’ta da Salam Air’ın GSI’ı olarak hizmet verecek.’’

WTatil Yönetici Ortağı Cansu Varlık ise ‘’Bugün burada iki güçlü markanın başlattığı işbirliğinin heyecanını yaşıyoruz. Salam Air yenilikçi yaklaşımı ve kaliteli hizmet anlayışı ile havacılık sektöründe önemli bir konumda bulunuyor. Wtatil ise tatil deneyimindeki mükemmelliği ve misafir memnuniyetini odak noktası yaparak sektörde fark yaratıyor. Bu işbirliği ile Salam Air’in hizmet verdiği rotalara WTatil’in uçaklı paket turları eklenerek misafirlerimize daha kapsamlı ve keyifli bir seyahat deneyimi sunacağız. Birlikte daha da büyüyerek sektördeki liderliğimizi pekiştireceğimize inanıyoruz’’ dedi.

Salam Air Satış Direktörü Mazin Al Salmani ise Wtatil ile işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: ‘’Wtatil ile işbirliğimiz markamıza güç katacak, daha geniş bir ağa erişmemizi sağlayacaktır. Türkiye Salam Air için çok özel ve önemli bir destinasyon. Türkler’in de uçuşlarımıza talebi yüksek. Bu işbirliğinden aldığımız güçle uçuşlarımızı yeni hatlar ekleyerek geliştirmeyi; özellikle yüksek yaz sezonunda uçuş sayılarımızı artırmayı hedefliyoruz. Türkiye pazarında olmaktan mutluyuz.’’