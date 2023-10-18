X, 2 ülkede kullanıcıdan yıllık 1 dolar alacak

Sosyal medya platformu X'in (Twitter) ücretli olabileceği; kullanıcılardan düşük bir ücret talep edilebileceği bir süredir konuşuluyordu. Platform 2 ülkede yıllık 1 dolar ücret alacak.

18.10.2023 11:08:230
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X, 2 ülkede kullanıcıdan yıllık 1 dolar alacak

Sosyal medya platformu X'in (Twitter) 2 ülkede yıllık 1 dolar ücret almaya başlıyor. Kararın nedeni bot hesaplarla mücadele olarak açıklandı.

Yeni Zelanda ve Filipinler'de web sitesi aracılığıyla eskiden Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'e katılmak isteyenler yılda yaklaşık 1 dolar ödeyecekler. Açıklamada "Bu yeni program, platformu manipüle etmeye ve diğer X kullanıcılarının deneyimini bozmaya çalışan botlara ve spam göndericilere karşı savunmayı amaçlıyor" denildi.

X yaptığı açıklamada 'Not a Bot' programının bir parçası olan aboneliğin iki ülkede başladığını duyurdu. Açıklamada "17 Ekim 2023 itibarıyla iki ülkedeki yeni kullanıcılara yönelik yeni bir abonelik yöntemi olan “Bot Değil”i test etmeye başladık. Bu yeni test, spam'ı, platformun manipülasyonunu ve bot etkinliğini azaltmaya yönelik çabalarımızı desteklemek için geliştirildi" denildi. Açıklamada test uygulamasından mevcut kullanıcıların etkilenmeyeceği belirtildi.

Yeni Zelanda ve Filipinler'deki yeni web kullanıcılarının hesaplarını bir telefon numarasıyla doğrulamaları da gerekiyor.

X'in gönderisi, yeni 1 dolarlık aboneliğin neden mobil uygulama yerine yalnızca web üzerinden katılan yeni kullanıcılar için olduğunu veya testin neden yalnızca iki ülkede kullanıma sunulduğunu açıklamıyor. X'in bu bölgelerde diğerlerinden daha fazla bot etkinliği gördüğü yorumu yapılabilir. Şirkete göre, "Abone olmaktan vazgeçen yeni kullanıcılar, gönderileri görüntüleme ve video izleme gibi yalnızca 'salt okuma' işlemlerini gerçekleştirebilecek."

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