Yabancı hissede 5 ayın en sert çıkışı

abancı yatırımcılar 29 Ocak haftası itibariyle nette 494 milyon dolarlık hisse sattı. Böylelikle Ağustos ayından bu yana hisse tarafında en yüksek yabancı çıkışı kaydedildi.

Yabancılar Ocak ayının son haftasında hisse senetlerinde nette satış tarafında yer aldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verilerine göre 29 Ocak haftası itibariyle yabancıların hissede net satışı 494 milyon dolar oldu. Böylelikle Ağustos ayından bu yana en hızlı çıkış kaydedildi.

Tahvil tarafında ise yabancıların 29 Ocak haftasında alım tarafında olduğu görüldü. Buna göre bu haftada yabancı yatırımcılar nette 419 milyon dolarlık tahvil aldı.

Böylelikle toplamda yabancıların net menkul kıymet satımı 29 Ocak haftasında yaklaşık 75 milyon dolar oldu.

Yılbaşında bu yana bakıldığında ise hisse ve tahvil tarafında 633 milyon dolarlık giriş gerçekleşti.